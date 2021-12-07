Когда вы в последний раз надевали праздничное платье, делали яркий макияж и прическу? Уже и не помните? Поэтому выбор прекрасного новогоднего наряда для встречи нового 2022 года кажется сейчас более важным делом, чем когда-либо.

Новый год – оптимальное время, чтобы проявить себя и показать свой стиль. А если вы до сих пор не нашли идеальное платье на 2022 год, то наш материал вам обязательно поможет.

Чтобы год Тигра принес удачу, следует правильно его встретить. Голубой Тигр любит яркие образы, асимметричные платья, пайетки, мини-платья и объемные рукава.

Что ни в коем случае нельзя надевать в год Тигра

Учтите, что Тигр не любит конкуренцию — откажитесь встречать новый год в прошлогоднем платье.

Не выбирайте полный образ в звериный принт — этим вы только разозлите Тигра и привлечете неудачу.

Откажитесь от слишком ярких, неоновых образов, ведь этим вы напугаете Тигра.

В год Тигра нужно удивлять, поэтому предлагаем вашему вниманию платье из органзы в темно-графитовом цвете. Складки на платье придают изысканности, а объемные рукава — элегантности и летучести. В этом образе вы точно станете королевой ночи.

Платья-комбинации — все еще в моде и уже стали классикой. Если вы не любите много деталей, вам точно нужно обратить внимание на этот вариант в невероятном зеленом цвете.

Если вы — в активном поиске романтических отношений, то в году Тигра стоит выбрать красный цвет. Например, шикарное красное платье асимметричного кроя с вырезом на ноге.

Также актуален белый или золотой, ведь в новом 2022 году, если верить восточному гороскопу, эти цвета отвлекают неудачу. Присмотритесь к платью из органзы, которое подчеркнет все плюсы вашей фигуры и удивит гостей.