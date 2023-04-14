З будь-яким важливим святом повʼязано безліч традицій, прикмет та повірʼїв. Великдень не є винятком.

З великим святом Воскресіння Ісуса Христа повʼязано чимало народних прикмет, в які наші предки щиро вірили. Також особливу увагу звертали на процес випікання пасок, адже великодня випічка теж оповита великою кількістю повірʼїв.

Факти ICTV дізнавалися, які прикмети повʼязані з випіканням пасок, а також їхнє значення.

Народні прикмети з великодніми пасками – значення

Паски є важливою складовою традицій Великодня, відповідно, існує безліч прикмет, які стосуються святкової випічки.

Тому наші предки дуже уважно ставилися до випікання паски. Наприклад, готувати їх варто в хорошому настрої та з молитвою. Також на кухні має бути тихо й спокійно, інакше випічка вийде несмачною. Ще не варто пускати сторонніх людей на кухню, а в ідеалі – взагалі готувати на самоті.

Також люди вірили в те, що лопата, на якій підносять паску в піч, має священні властивості. I якщо всі члени родини не доторкнуться до неї, то хтось обов’язково захворіє.

Ще наші предки вірили, якщо під час випікання паска трісне, господиню переслідуватимуть невдачі цілий рік. Якщо ж паски гарно піднялися та вийшли красивими, родина матиме успішний та щасливий рік, варто чекати поповнення або фінансового росту.

Якщо тісто не піднялося, наступний рік буде не дуже вдалим.

Крім того, раніше на кожну паску, яку ставили в піч, загадували когось із членів сім’ї. Відповідно, якщо паска тріснула – до важкої хвороби, а то й до смерті. А якщо паска вийшла рівна та не підгоріла — до здоров’я.

Також існує повірʼя, за яким тріснута паска означає чвари в родині. Ймовірно, сімʼя розпадеться.

Якщо паска випікалася з поганими, злими думками, то в родині будуть сварки. А якщо паска не піднялася в печі, то наступний рік буде невдалим.

Ось ще кілька цікавих прикмет про великодній хліб: