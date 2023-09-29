У п’ятницю, 29 вересня, відзначають Всесвітній день серця, День отоларинголога та День пам’яті трагедії Бабиного Яру.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобних Феофана Милостивого і Киріака Відлюдника.

Детальніше про свята 29 вересня 2023 року, чого не можна робити цього дня та які прикмети – читайте далі.

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Яке церковне свято 29 вересня 2023 року

29 вересня (12 жовтня за юліанським календарем) – день пам’яті преподобних Феофана Милостивого і Киріака Відлюдника.

Преподобний Феофан Милостивий жив у сирійському місті Гази. Він прославився своєю добротою і милосердністю, оскільки завжди приймав у себе на нічліг мандрівників, допомагав бідним та хворим. Весь свій статок витратив на допомогу ближнім, а сам залишився у злиднях.

Згодом Феофан захворів на невідому недугу, тіло вкрилося ранами, і преподобний помер. Але після смерті тіло зцілилося, мощі почали виділяти цілюще миро.

Преподобний Киріак народився в Карфагені і був сином священника. З дитинства він цікавився церковними книгами, життям святих, відвідував храм.

Коли Киріаку виповнилося 18, він вирішив присвятити себе Богові і пішов в обитель святого Євфимія, а потім – в Йорданський монастир святого Герасима. Преподобний багато працював і проводив час у молитві, за що заслужив повагу ігумена, який став його наставником.

Після смерті ігумена Киріак завів дружбу з пісником Фомою, поки того не відправили в Олександрію. Після цього преподобний наклав на себе обітницю мовчання. У 70 років він вирішив вести життя ще суворіше, тому пішов у пустелю. Помер преподобний Киріак Пустельник у віці 109 років.

Хто святкує день ангела 29 вересня 2023 року

29 вересня іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Дорофей, Йосип, Купріян (Кипріан), Людмила, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл.

Що не можна робити 29 вересня 2023 року

Сьогодні не можна сваритися, відмовляти у допомозі та шкодити комусь. Не рекомендується вживати алкоголь та давати гроші в борг.

Також існує прикмета, що 29 вересня не можна підбирати з підлоги гроші, інакше почнуться проблеми з фінансами.

Що можна робити сьогодні, 29 вересня

Цього дня варто піти до церкви та помолитися. Святий Киріак вважається покровителем мандрівників і відлюдників, тому у нього просять позбавлення від хвороб, головного болю і депресії. Святому Феофану моляться про зцілення від різних недуг.

На Феофана Милостивого важливо проявити щедрість і доброту, допомогти немічним людям.

Народні прикмети на 29 вересня 2023 року