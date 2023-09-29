В пятницу, 29 сентября, отмечают Всемирный день сердца, День отоларинголога и День памяти трагедии Бабьего Яра.

Верующие сегодня чтят память преподобных Феофана Милостивого и Кириака Отшельника.

Подробнее о праздниках 29 сентября 2023 года, чего нельзя делать в этот день и какие приметы — читайте дальше.

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29 сентября (12 октября по юлианскому календарю) — день памяти преподобных Феофана Милостивого и Кириака Отшельника.

Преподобный Феофан Милостивый жил в сирийском городе Газа. Он прославился своей добротой и милосердием, поскольку всегда принимал у себя на ночлег странников, помогал бедным и больным. Все свое состояние потратил на помощь ближним, а сам остался в нищете.

Впоследствии Феофан заболел неизвестным недугом, тело покрылось ранами, и преподобный умер. Но после смерти тело исцелилось, а мощи стали источать целебное миро.

Преподобный Кириак родился в Карфагене и был сыном священника. С детства он интересовался церковными книгами, жизнью святых, посещал храм.

Когда Кириаку исполнилось 18, он решил посвятить себя Богу и ушел в обитель святого Евфимия, а затем — в Иорданский монастырь святого Герасима. Преподобный много трудился и проводил время в молитве, за что заслужил уважение игумена, который стал его наставником.

После смерти игумена Кириак завел дружбу с постником Фомой, пока того не отправили в Александрию. После этого преподобный наложил на себя обет молчания. В 70 лет он решил вести жизнь еще строже, поэтому ушел в пустыню. Умер преподобный Кириак Отшельник в возрасте 109 лет.

Кто празднует день ангела 29 сентября 2023 года

29 сентября именины отмечают обладатели таких имен: Виктор, Дорофей, Иосиф, Куприян (Киприан), Людмила, Михаил, Гавриил, Рафаил.

Что нельзя делать 29 сентября 2023 года

Сегодня нельзя ссориться, отказывать в помощи и вредить кому-то. Не рекомендуется употреблять алкоголь и давать деньги в долг.

Также существует примета, что 29 сентября нельзя подбирать с пола деньги, иначе начнутся проблемы с финансами.

Что можно делать сегодня, 29 сентября

В этот день стоит пойти в церковь и помолиться. Святой Кириак считается покровителем путешественников и отшельников, поэтому у него просят избавления от болезней, головной боли и депрессии. Святому Феофану молятся об исцелении от различных недугов.

На Феофана Милостивого важно проявить щедрость и доброту, помочь немощным людям.

Народные приметы на 29 сентября 2023 года