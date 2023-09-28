На четвер, 28 вересня 2023 року, в Україні припадає День пам’яті преподобного Харитона Сповідника.

Які свята відзначають 28 вересня 2023 року в Україні, які прикмети і заборони цього дня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке церковне свято 28 вересня 2023 року

День пам’яті преподобного Харитона Сповідника присвячений святому, який прожив важке життя через свою віру, але не відмовився від неї під час важких випробувань. Язичники його били і кидали до в’язниці. Коли він вийшов, його схопили розбійники під час подорожі до Єрусалима.

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Цього разу Ісус допоміг йому і наслав змію, яка вбила всіх лиходіїв. Після цього Харитон побудував храм у печері, після чого навчав своєї віри своїх учнів.

Хто святкує День ангела 28 вересня 2023 року

На 28 вересня День ангела припадає для володарів таких імен: Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот.

Що не можна робити 28 вересня 2023 року

Під забороною – важливі починання. Не варто переїжджати, вирушати в подорож або міняти роботу. Краще зробити це все в інший день.

Не забивайте свою голову поганими думками – імпульсивність не приведе ні до чого хорошого, а ось стосунки з близькими або колегами явно погіршаться.

Без важливої причини не виходьте з дому – наші пращури вірили, що цього дня за дверима нічого хорошого не зустрінеш.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна посилити свій майбутній шлюб, якщо наречений і наречена принесуть знахарці медовий пиріг. Загалом, 28 вересня чудово підходить для любовних справ – можна йти на побачення або робити наступний крок у стосунках із коханою людиною.

Народні прикмети на 28 вересня 2023 року