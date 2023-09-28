На четверг, 28 сентября 2023 года, в Украине приходится День памяти преподобного Харитона Исповедника.

Какие праздники отмечают 28 сентября 2023 года в Украине, какие приметы и запреты в этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой церковный праздник 28 сентября 2023 года

День памяти преподобного Харитона Исповедника посвящен святому, который прожил тяжелую жизнь из-за своей веры, но не отказался от нее во время трудных испытаний. Язычники его избивали и бросали в тюрьму. Когда он вышел, его схватили разбойники во время путешествия в Иерусалим.

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В этот раз Иисус помог ему и наслал змею, которая убила всех злодеев. После этого Харитон построил храм в пещере и обучал своей вере учеников.

Кто празднует День ангела 28 сентября 2023 года

На 28 сентября День ангела приходится для обладателей следующих имен: Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот.

Что нельзя делать 28 сентября 2023 года

Под запретом — важные начинания. Не стоит переезжать, отправляться в путешествие или менять работу. Лучше сделать это все в другой день.

Не забивайте свою голову плохими мыслями — импульсивность не приведет ни к чему хорошему, а вот отношения с близкими или коллегами явно ухудшатся.

Без важной причины не выходите из дому — наши предки верили, что в этот день за дверями ничего хорошего не встретишь.

Что можно делать сегодня

В этот день можно усилить свой будущий брак, если жених и невеста принесут знахарке медовый пирог. В целом 28 сентября отлично подходит для любовных дел — можно идти на свидание или делать следующий шаг в отношениях с любимым человеком.

Народные приметы на 28 сентября 2023 года