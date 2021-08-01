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Яке свято 23 серпня

1 Серпня 2021, 19:20
Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Яке свято 23 серпня
Джерело: Depositphotos

23 серпня 2021 року із 2004-го відзначають День Державного Прапора України.

Це свято засноване указом другого президента України Леоніда Кучми в якості вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної країни.

23 серпня – яке сьогодні свято

Крім того, 23 серпня відзначається День пам’яті диякона і мученика святого Лаврентія. Він загинув у Римі під час переслідувань християн імператором Валеріаном.

Також 23 серпня з давніх давен вважався святом для мельників. Про них переказували багато легенд, їх вважали незвичайними людьми. Млини були розташовані у відокремлених місцях, на водоймі або на висоті. Це й породило віру, що мірошники добре спілкуються з нечистю, наприклад, з водяними, чортами і духами вітру.

Народні прикмети на 23 серпня

  • Сильна спека 23 серпня або сильні дощі – до затяжної й мокрої осені.
  • Дощ і тепло – рибалка буде вдалою.
  • Багато вродило жолудів – до доброго врожаю.
  • Іній на траві зранку – зима прийде рано і холодною буде.
  • Листя липи жовтіють знизу – озимі щедро вродять.

Що не можна робити 23 серпня

  • Не можна 23 серпня прибирати вдома.
  • У цей день краще не готувати їжу.
  • Не варто братися за спиці й голки.

Іменини на 23 серпня

У понеділок, 23 серпня, вітаємо Лаврентія, Романа, В’ячеслава, Лавра, Панаса, Саву, Фелікса.​ Іменини святкують саме ці чоловіки. Тож, не забудьте привітати знайомих-власників таких гарних імен.

Теги
іменини , прикмети , Свято
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