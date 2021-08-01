23 августа 2021 с 2004-го отмечают День Государственного Флага Украины.
Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонида Кучмы в качестве чествования многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой страны.
23 августа — какой сегодня праздник
Кроме того, 23 августа отмечается День памяти диакона и мученика святого Лаврентия. Он погиб в Риме во время преследований христиан императором Валерьяном.
Также 23 августа с давних времен считался праздником для мельников. О них переводили много легенд, их считали необычными людьми. Мельницы были расположены в уединенных местах, на водоеме или на высоте. Это и породило веру, что мельники хорошо общаются с нечистью, например, с водяными, чертями и духами ветра.
Народные приметы на 23 Августа
- Сильная жара 23 августа или дожди — к затяжной и мокрой осени.
- Дождь и тепло — рыбалка будет удачной.
- Хороший урожай желудей собрали — и весь урожай порадует.
- Иней на траве утром — зима придет рано и холодной будет.
- Листья липы желтеют снизу — озимые щедро родят.
Что нельзя делать 23 августа
- Нельзя 23 августа убирать дома.
- В этот день лучше не готовить пищу.
- Не стоит браться за спицы и иглы.
Именины на 23 августа
В понедельник, 23 августа, поздравляем Лаврентия, Романа, Вячеслава, Лавра, Панаса, Савву, Феликса. Именины празднуют именно эти мужчины. Поэтому, не забудьте поздравить знакомых-владельцев таких хороших имен.