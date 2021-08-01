23 августа 2021 с 2004-го отмечают День Государственного Флага Украины.

Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонида Кучмы в качестве чествования многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой страны.

23 августа — какой сегодня праздник

Кроме того, 23 августа отмечается День памяти диакона и мученика святого Лаврентия. Он погиб в Риме во время преследований христиан императором Валерьяном.

Также 23 августа с давних времен считался праздником для мельников. О них переводили много легенд, их считали необычными людьми. Мельницы были расположены в уединенных местах, на водоеме или на высоте. Это и породило веру, что мельники хорошо общаются с нечистью, например, с водяными, чертями и духами ветра.

Народные приметы на 23 Августа

Сильная жара 23 августа или дожди — к затяжной и мокрой осени.

Дождь и тепло — рыбалка будет удачной.

Хороший урожай желудей собрали — и весь урожай порадует.

Иней на траве утром — зима придет рано и холодной будет.

Листья липы желтеют снизу — озимые щедро родят.

Что нельзя делать 23 августа

Нельзя 23 августа убирать дома.

В этот день лучше не готовить пищу.

Не стоит браться за спицы и иглы.

Именины на 23 августа

В понедельник, 23 августа, поздравляем Лаврентия, Романа, Вячеслава, Лавра, Панаса, Савву, Феликса. Именины празднуют именно эти мужчины. Поэтому, не забудьте поздравить знакомых-владельцев таких хороших имен.