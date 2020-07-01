У світі 2 липня відзначають Міжнародний день спортивного журналіста, бо саме в цей день у Парижі в 1924 році була утворена Міжнародна асоціація спортивної преси.

Сьогодні українці святкують ще одну важливу подію – День Військово-Морських Сил ЗСУ та День працівників морського та річкового флоту.

А ще 2 липня професійне свято відзначають працівники державної податкової служби України.

У цей день православні християни вшановують пам’ять мученика Зосими, народного заступника бджіл.

Іменини 2 липня святкують Тадей та Іван.

Народні прикмети на 2 липня:

якщо бджоли роєм летять до вулика, то буде дощ;

часто жалять бджоли, значить буде посуха;

вечірня веселка віщує хорошу погоду;

справи, які розпочаті 2 липня приречені на успіх.

Що не можна робити 2 липня: