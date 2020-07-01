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Яке свято 2 липня

1 Липня 2020, 19:10 Софія Телішевська
Яке свято 2 липня

У світі 2 липня відзначають Міжнародний день спортивного журналіста, бо саме в цей день у Парижі в 1924 році була утворена Міжнародна асоціація спортивної преси.

Сьогодні українці святкують ще одну важливу подію – День Військово-Морських Сил ЗСУ та День працівників морського та річкового флоту.

А ще 2 липня професійне свято відзначають працівники державної податкової служби України.

У цей день православні християни вшановують пам’ять мученика Зосими, народного заступника бджіл.

Іменини 2 липня святкують Тадей та Іван.

Народні прикмети на 2 липня: 

  • якщо бджоли роєм летять до вулика, то буде дощ;
  • часто жалять бджоли, значить буде посуха;
  • вечірня веселка віщує хорошу погоду;
  • справи, які розпочаті 2 липня приречені на успіх.

Що не можна робити 2 липня: 

  • переїдати м’ясо, яйця чи іншу їжу тваринного походження;
  • сумувати, злитися, сваритися чи відчувати інші негативні емоції;
  • зичити гроші чи брати в борг.

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