У світі 2 липня відзначають Міжнародний день спортивного журналіста, бо саме в цей день у Парижі в 1924 році була утворена Міжнародна асоціація спортивної преси.
Сьогодні українці святкують ще одну важливу подію – День Військово-Морських Сил ЗСУ та День працівників морського та річкового флоту.
А ще 2 липня професійне свято відзначають працівники державної податкової служби України.
У цей день православні християни вшановують пам’ять мученика Зосими, народного заступника бджіл.
Іменини 2 липня святкують Тадей та Іван.
Народні прикмети на 2 липня:
- якщо бджоли роєм летять до вулика, то буде дощ;
- часто жалять бджоли, значить буде посуха;
- вечірня веселка віщує хорошу погоду;
- справи, які розпочаті 2 липня приречені на успіх.
Що не можна робити 2 липня:
- переїдати м’ясо, яйця чи іншу їжу тваринного походження;
- сумувати, злитися, сваритися чи відчувати інші негативні емоції;
- зичити гроші чи брати в борг.