В мире 2 июля отмечают Международный день спортивного журналиста, поскольку именно в этот день в Париже в 1924 году была образована Международная ассоциация спортивной прессы.

Сегодня украинцы празднуют еще одно важное событие — День Военно-Морских Сил ВСУ и День работников морского и речного флота.

А еще 2 июля профессиональный праздник отмечают работники государственной налоговой службы Украины.

В этот день православные христиане чтят память мученика Зосимы, народного заступника пчел.

Именины 2 июля празднуют Фаддей и Иван.

Народные приметы на 2 июля:

если бждолы роем летят в улей, то будет дождь;

часто жалят пчелы, значит будет засуха;

вечерняя радуга предвещает хорошую погоду;

дела, начатые 2 июля обречены на успех.

Что нельзя делать 2 июля: