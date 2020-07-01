В мире 2 июля отмечают Международный день спортивного журналиста, поскольку именно в этот день в Париже в 1924 году была образована Международная ассоциация спортивной прессы.
Сегодня украинцы празднуют еще одно важное событие — День Военно-Морских Сил ВСУ и День работников морского и речного флота.
А еще 2 июля профессиональный праздник отмечают работники государственной налоговой службы Украины.
В этот день православные христиане чтят память мученика Зосимы, народного заступника пчел.
Именины 2 июля празднуют Фаддей и Иван.
Народные приметы на 2 июля:
- если бждолы роем летят в улей, то будет дождь;
- часто жалят пчелы, значит будет засуха;
- вечерняя радуга предвещает хорошую погоду;
- дела, начатые 2 июля обречены на успех.
Что нельзя делать 2 июля:
- переедать мясо, яйца или иную пищу животного происхождения;
- грустить, злиться, ссориться или чувствовать другие негативные эмоции;
- одалживать деньги или брать в долг.