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Какой праздник 2 июля

1 июля 2020, 19:10 Софія Телішевська
Какой праздник 2 июля

В мире 2 июля отмечают Международный день спортивного журналиста, поскольку именно в этот день в Париже в 1924 году была образована Международная ассоциация спортивной прессы.

Сегодня украинцы празднуют еще одно важное событие — День Военно-Морских Сил ВСУ и День работников морского и речного флота.

А еще 2 июля профессиональный праздник отмечают работники государственной налоговой службы Украины.

В этот день православные христиане чтят память мученика Зосимы, народного заступника пчел.

Именины 2 июля празднуют Фаддей и Иван.

Народные приметы на 2 июля:

  • если бждолы роем летят в улей, то будет дождь;
  • часто жалят пчелы, значит будет засуха;
  • вечерняя радуга предвещает хорошую погоду;
  • дела, начатые 2 июля обречены на успех.

Что нельзя делать 2 июля:

  • переедать мясо, яйца или иную пищу животного происхождения;
  • грустить, злиться, ссориться или чувствовать другие негативные эмоции;
  • одалживать деньги или брать в долг.

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