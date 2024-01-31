У середу, 31 січня, відзначається Всесвітній день ювеліра, Міжнародний день фокусника та Міжнародний день зебри.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять святителя Микити, а також мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її.

Яке сьогодні свято – 31 січня 2024 року



31 січня (13 лютого за старим стилем) у церковному календарі – день пам’яті мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії. Їх було зараховано до лику святих через те, що вони постраждали за свою віру у Христа.

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Відомо, що Кір за професією був лікарем, а Іоанн служив у війську. Афанасія та її дочки завжди були вірними Богу, за що їх і було схоплено.

Кір та Іоанн пробралися до темниці, де сиділи ув’язнені Афанасія та її дочки, щоб зміцнити віру мучениць і помолитися за них. Коли правитель міста дізнався про це, то заарештував також і чоловіків. Він піддав всіх християн страшним мукам, щоб змусити відвернутися від Христа, а потім стратив.

Також 31 січня церква згадує святого Микиту, єпископа Новгородського. Він жив за часів правління князя Ізяслава Ярославовича в Київській Русі.

Микита рано прийняв чернечий постриг і постійно боровся зі спокусами. Святий вважається володарем стихії вогню, тому люди моляться йому про захист від пожеж і ударів блискавок.

Хто святкує День ангела 31 січня



За новим календарем іменини сьогодні відзначають Віктор, Микита, Богдан, Іван, Ілля, Клавдій, Віктор

Що не можна робити 31 січня 2024 року



Наші предки вірили, що цього дня не можна виходити з дому після заходу сонця, інакше на людину чекатиме нещастя. Не рекомендується сваритися і ображатися, бо проживете рік в бідності і самоті.

Що можна робити сьогодні



Сьогодні треба бути вкрай обережними зі словами, щоб не спровокувати сварку та не зіпсувати стосунки з рідними.

Вважалося, якщо цього дня зробити хорошу справу, то добро повернеться до вас сторицею. Також сьогодні варто молитися Микиті Новгородському за захист від бід.

Народні прикмети на 31 січня 2024