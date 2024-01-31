В среду, 31 января, отмечается Всемирный день ювелира, Международный день фокусника и Международный день зебры.

Верующие сегодня чтят память святителя Никиты, а также мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее.

Какой сегодня праздник — 31 января 2024 года

31 января (13 февраля по старому стилю) в церковном календаре — день памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Они были причислены к лику святых из-за того, что пострадали за свою веру во Христа.

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Известно, что Кир по профессии был врачом, а Иоанн служил в армии. Афанасия и ее дочери всегда были верными Богу, за что они и были схвачены.

Кир и Иоанн пробрались в темницу, где сидели заключенные Афанасия и ее дочери, чтобы укрепить веру мучениц и помолиться за них. Когда правитель города узнал об этом, то арестовал также и мужчин. Он подверг всех христиан страшным мучениям, чтобы заставить отвернуться от Христа, а затем казнил.

Также 31 января церковь вспоминает святого Никиту, епископа Новгородского. Он жил во времена правления князя Изяслава Ярославича в Киевской Руси.

Никита рано принял монашеский постриг и постоянно боролся с искушениями. Святой считается повелителем стихии огня, поэтому люди молятся ему о защите от пожаров и ударов молний.

Кто празднует День ангела 31 января

По новому календарю именины сегодня отмечают Виктор, Никита, Богдан, Иван, Илья, Клавдий, Виктор

Что нельзя делать 31 января 2024 года

Наши предки верили, что в этот день нельзя выходить из дома после захода солнца, иначе человека будет ждать несчастье. Не рекомендуется ссориться и обижаться, потому что проживете год в бедности и одиночестве.

Что можно делать сегодня

Сегодня надо быть крайне осторожными со словами, чтобы не спровоцировать ссору и не испортить отношения с родными.

Считалось, если в этот день сделать хорошее дело, то добро вернется к вам сторицей. Также сегодня стоит помолиться Никите Новгородскому за защиту от бед.

Народные приметы на 31 января 2024 года