У суботу, 27 січня, відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Віряни сьогодні вшановують перенесення мощей святого Іоанна Златоуста.

Яке сьогодні свято – 27 січня 2024 року

27 січня (9 лютого за старим календарем) у церковному календарі – день перенесення мощей Іоанна Златоуста.

Святий вважається одним з головних Вселенських Святителів разом з Василем Великим і Григорієм Богословом. Він народився близько 347 року, все своє життя Іоанн допомагав нужденним та проповідував християнство.

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Взимку 406 року через хворобу Златоуст виявився прикутий до ліжка і незабаром помер. З часом його мощі були перенесені до Константинополя.

Який сьогодні, 27 січня 2024 року, день в Україні

Щорічно 27 січня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Саме цього дня 1945-го року звільнили в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

Офіційно визнано, що за час Голокосту було вбито понад 6 млн євреїв. Україна втратила 1,5 млн євреїв, які були знищені прямо на території держави, в ямах та ярах на околицях міст і сіл.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту був запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН 1 листопада 2005-го року. Україна на державному рівні вперше відзначила цю пам’ятну дату у 2012 році.

Хто святкує День ангела 27 січня 2024 року

День ангела сьогодні відзначають Дмитро, Іван, Петро та Ян.

Що не можна робити 27 січня 2024 року

На Златоустів день не варто мити голову, інакше можна захворіти. Не рекомендується сваритися, ображатися та з’ясовувати стосунки з іншими.

Сьогодні не варто робити будь-які покупки, тому що придбана річ не принесе радості. Також не можна приймати та дарувати подарунки.

Що можна робити сьогодні

Цього дня було заведено збиратися сім’єю біля вогню в печі. Наші предки вірили, що на Златоустів день за допомогою тепла і вогню можна зцілити будь-які хвороби.

Народні прикмети на 27 січня 2024 року