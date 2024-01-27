В субботу, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Верующие сегодня чтят перенесение мощей святого Иоанна Златоуста.
- Какой сегодня праздник — 27 января 2024 года
- Какой сегодня, 27 января 2024 года, день в Украине
- Кто празднует День ангела 27 января 2024 года
- Что нельзя делать 27 января 2024 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 27 января 2024 года
Какой сегодня праздник — 27 января 2024 года
27 января (9 февраля по старому календарю) в церковном календаре — день перенесения мощей Иоанна Златоуста.
Святой считается одним из главных Вселенских Святителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Он родился около 347 года, всю свою жизнь Иоанн помогал нуждающимся и проповедовал христианство.
Зимой 406 года из-за болезни Златоуст оказался прикован к постели и вскоре умер. Со временем его мощи были перенесены в Константинополь.
Какой сегодня, 27 января 2024 года, день в Украине
Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945-м году освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Официально признано, что за время Холокоста было убито более 6 млн евреев. Украина потеряла 1,5 млн евреев, которые были уничтожены прямо на территории государства, в ямах и оврагах на окраинах городов и сел.
Международный день памяти жертв Холокоста был введен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005-го года. Украина на государственном уровне впервые отметила эту памятную дату в 2012 году.
Кто празднует День ангела 27 января 2024 года
День ангела сегодня отмечают Дмитрий, Иван, Петр и Ян.
Что нельзя делать 27 января 2024 года
На Златоустов день не стоит мыть голову, иначе можно заболеть. Не рекомендуется ссориться, обижаться и выяснять отношения с другими.
Сегодня не стоит делать какие-либо покупки, потому что приобретенная вещь не принесет радости. Также нельзя принимать и дарить подарки.
Что можно делать сегодня
В этот день было принято собираться семьей у огня в печи. Наши предки верили, что на Златоустов день с помощью тепла и огня можно исцелить любые болезни.
Народные приметы на 27 января 2024 года
- Низко плывут облака — к сильному холоду.
- Метель в этот день — год будет урожайным.
- Запотевшие окна — погода испортится.
- Белая луна — к холодам, красная — к морозам.