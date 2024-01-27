В субботу, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Верующие сегодня чтят перенесение мощей святого Иоанна Златоуста.

Какой сегодня праздник — 27 января 2024 года

27 января (9 февраля по старому календарю) в церковном календаре — день перенесения мощей Иоанна Златоуста.

Святой считается одним из главных Вселенских Святителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Он родился около 347 года, всю свою жизнь Иоанн помогал нуждающимся и проповедовал христианство.

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Зимой 406 года из-за болезни Златоуст оказался прикован к постели и вскоре умер. Со временем его мощи были перенесены в Константинополь.

Какой сегодня, 27 января 2024 года, день в Украине

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945-м году освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Официально признано, что за время Холокоста было убито более 6 млн евреев. Украина потеряла 1,5 млн евреев, которые были уничтожены прямо на территории государства, в ямах и оврагах на окраинах городов и сел.

Международный день памяти жертв Холокоста был введен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005-го года. Украина на государственном уровне впервые отметила эту памятную дату в 2012 году.

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Что нельзя делать 27 января 2024 года

На Златоустов день не стоит мыть голову, иначе можно заболеть. Не рекомендуется ссориться, обижаться и выяснять отношения с другими.

Сегодня не стоит делать какие-либо покупки, потому что приобретенная вещь не принесет радости. Также нельзя принимать и дарить подарки.

Что можно делать сегодня

В этот день было принято собираться семьей у огня в печи. Наши предки верили, что на Златоустов день с помощью тепла и огня можно исцелить любые болезни.

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