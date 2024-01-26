Сьогодні, 26 січня, в Україні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби. Віряни вшановують пам’ять преподобних Ксенофонта і Марії, а також святого Феодора Студита.

Яке сьогодні свято – 26 січня 2024 року

Згідно з новоюліанським календарем, 26 січня віряни вшановують пам’ять преподобних Ксенофонта та Марії та синів їхніх Іоанна та Аркадія. Одного разу брати вирушили в інше місто на кораблі і потрапили в сильний шторм, через що їх викинуло на різні береги. Кожен з них потрапив у монастир, але і одному, й другому постійно снилося, що інший брат живий.

Ксенофонт і Марія сумували, вони довго не отримували звісток від синів і деколи вважали їх навіть загиблими, проте не втрачали віри, сподіваючись, що Господь зберіг хлопчиків.

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Одного разу Ксенофонт і Марія вирушили святими місцями і в Єрусалимі знайшли своїх синів. Залишок життя радісні батьки присвятили Богу, який нагородив їх даром чудотворення.

Іоанн і Аркадій вирушили жити в пустелю, де й прославилися своїми справами. У братів також був дар чудотворення і ясновидіння.

Також 26 січня віряни вшановують пам’ять святого Феодора Студита. Він був зі взірцевої сім’ї, мав гарну освіту, рано одружився, прийняв постриг і пішов разом із дружиною в монастир. Там він молився, працював, протистояв імператору, за що його відправили в заслання. Помер преподобний у поневіряннях.

Який сьогодні, 26 січня 2024 року, день в Україні

В Україні 26 січня відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби. Це свято заснував Леонід Кучма 1993 року.

Цього дня своє професійне свято відзначають аудитори, ревізори, бухгалтери, інспектори та інші співробітники контрольно-ревізійних органів. Саме вони контролюють витрату та збереження державних фінансових ресурсів і матеріальних цінностей, достовірність ведення фінансового обліку, ліквідацію знайдених порушень і багато іншого.

Хто святкує День ангела 26 січня 2024 року

26 січня іменини відзначають Марія, Іоанн, Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іоанн, Петро, Семен, Федір.

Що не можна робити 26 січня 2024 року

Не можна лаятися, конфліктувати, лихословити.

Не варто тримати зла, ображатися й ображати.

Не потрібно тужити і впадати у відчай.

Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

Заборонено обговорювати й засуджувати.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна сходити до церкви, поставити свічку і помолитися за упокій близьких, які пішли.

Також варто в молитві звернутися до святих. У преподобного Феодора просять зміцнити віру, дати терпіння, зміцнити здоров’я і зцілити. Святим Ксенофонту і Марії моляться про зниклих безвісти воїнів, а також про їхнє зцілення.

Народні прикмети на 26 січня 2024 року