Сегодня, 26 января, в Украине отмечают День работника контрольно-ревизионной службы. Верующие чтят память преподобных Ксенофонта и Марии, а также святого Феодора Студита.

Какой сегодня праздник — 26 января 2024 года

Согласно новоюлианскому календарю, 26 января верующие чтят память преподобных Ксенофонта и Марии и сыновей их Иоанна и Аркадия. Однажды братья отправились в другой город на корабле и попали в сильный шторм, вследствие которого их выбросило на разные берега. Каждый из них попал в монастырь, но и одному, и второму постоянно снилось, что другой брат жив.

Ксенофонт и Мария горевали, они долго не получали вестей от сыновей и порой даже считали их погибшими, однако не теряли веры, надеясь, что Господь уберег мальчиков.

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Однажды Ксенофонт и Мария отправились по святым местам и в Иерусалиме нашли своих сыновей. Остаток жизни радостные родители посвятили Богу. который наградил их даром чудотворення.

Иоанн и Аркадий отправились жить в пустыню, где и прославились своими делами. У братьев также был дар чудотворения и ясновидения.

Также 26 января верующие чтят память святого Феодора Студита. Он был из примерной семьи, имел хорошее образование, рано женился, принял постриг и ушел вместе с женой в монастырь. Там он молился, работал, противостоял императору, за что был отправлен в ссылку. Умер преподобный в скитаниях.

Какой сегодня, 26 января 2024 года, день в Украине

В Украине 26 января отмечают День работника контрольно-ревизионной службы. Этот праздник был учрежден Леонидом Кучмой в 1993 году.

В этот день свой профессиональный праздник отмечают аудиторы, ревизоры, бухгалтеры, инспекторы и другие сотрудники контрольно-ревизионных органов. Именно они контролируют расход и сохранность государственных финансовых ресурсов и материальных ценностей, достоверность ведения финансового учета, ликвидацию найденных нарушений и многое другое.

Кто празднует День ангела 26 января 2024 года

26 января именины отмечают Мария, Иоанн, Аркадий, Арсений, Гаврило, Давид, Иоанн, Петр, Семен, Федор.

Что нельзя делать 26 января 2024 года

Нельзя ругаться, конфликтовать, сквернословить.

Не стоит держать зла, обижаться и обижать.

Не нужно тосковать и отчаиваться.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Запрещено обсуждать и осуждать.

Что можно делать сегодня

В этот день можно сходить в церковь, поставить свечу и помолиться за упокой ушедших близких.

Также стоит в молитве обратиться к святым. У преподобного Феодора просят укрепить веру, дать терпение, укрепить здоровье и исцелить. Святым Ксенофонту и Марии молятся о пропавших без вести воинах, а также об их исцелении.

Народные приметы на 26 января 2024 года