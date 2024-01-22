Сьогодні, 22 січня, у нашій країні відзначають важливе державне свято – День соборності України. Віряни вшановують пам’ять святого апостола від 70-ти Тимофія.

Яке сьогодні свято – 22 січня 2024 року

22 січня, згідно з новоюліанським календарем, віряни вшановують пам’ять святого апостола від 70-ти Тимофія. Він родом із лікаонського міста Лістри в Малій Азії. Був навернений до Христа святим апостолом Павлом, адже на власні очі побачив, як той зцілив сліпого.

Тимофій став учнем Павла та його супутником у проповіді Євангелія. Через деякий час апостол висвятив Тимофія на єпископа Ефеської церкви, якою він керував протягом 15 років.

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Своє життя святий Тимофій закінчив мученицьким чином. В Ефесі язичники влаштовували свято на честь ідолів, він намагався їх зупинити, проте був забитий камінням.

Який сьогодні, 22 січня 2024 року, день в Україні

На 22 січня в нашій країні припадає важливе свято – День соборності України. Офіційного статусу воно набуло 1999 року, але свій початок взяло задовго до того.

Свято присвячене єдності нашої країни та всіх її областей і громад, тому цього дня громадяни України влаштовують живі ланцюги, які символізують об’єднання. Уперше його відзначили 1939 року в місті Хуст Закарпатської області.

У 1990 році було організовано живий ланцюг між Києвом і Львовом, далі щороку можна було спостерігати такі акції в різних куточках України.

Нині, під час повномасштабної війни, коли ми боремося за свободу і незалежність, День соборності України особливо важливий.

Хто святкує День ангела 22 січня 2024 року

Іменини 22 січня відзначають Тимофій, Павло, Петро, Пилип, Антоніна.

Що не можна робити 22 січня 2024 року

Не варто лаятися, сперечатися, конфліктувати.

Не потрібно згадувати старі образи і тримати зло.

Не варто зациклюватися на негативних думках.

На Тимофіїв день не можна заглядати в чужі вікна.

Наші пращури вірили, що цього дня краще не ходити в лазню або сауну.

Що можна робити сьогодні

Віряни цього дня можуть помолитися про благополуччя для своїх рідних. У Тимофіїв день не заборонено працювати, а тому можна зайнятися тим, що давно планували.

У народі це свято називали Напівзимником, оскільки вважалося, що минула половина зими, а тому особливу увагу звертали на погоду, щоб знати, якою вона буде далі.

Народні прикмети на 22 січня 2024 року