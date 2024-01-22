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Яке свято 22 січня – що відзначають українці та пам’ять кого шанують віряни

22 Січня 2024, 05:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Яке сьогодні свято 22 січня
Джерело: Pexels

Сьогодні, 22 січня, у нашій країні відзначають важливе державне свято – День соборності України. Віряни вшановують пам’ять святого апостола від 70-ти Тимофія.

Яке сьогодні свято – 22 січня 2024 року

22 січня, згідно з новоюліанським календарем, віряни вшановують пам’ять святого апостола від 70-ти Тимофія. Він родом із лікаонського міста Лістри в Малій Азії. Був навернений до Христа святим апостолом Павлом, адже на власні очі побачив, як той зцілив сліпого.

Тимофій став учнем Павла та його супутником у проповіді Євангелія. Через деякий час апостол висвятив Тимофія на єпископа Ефеської церкви, якою він керував протягом 15 років.

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Своє життя святий Тимофій закінчив мученицьким чином. В Ефесі язичники влаштовували свято на честь ідолів, він намагався їх зупинити, проте був забитий камінням.

Який сьогодні, 22 січня 2024 року, день в Україні

На 22 січня в нашій країні припадає важливе свято – День соборності України. Офіційного статусу воно набуло 1999 року, але свій початок взяло задовго до того.

Свято присвячене єдності нашої країни та всіх її областей і громад, тому цього дня громадяни України влаштовують живі ланцюги, які символізують об’єднання. Уперше його відзначили 1939 року в місті Хуст Закарпатської області.

У 1990 році було організовано живий ланцюг між Києвом і Львовом, далі щороку можна було спостерігати такі акції в різних куточках України.

Нині, під час повномасштабної війни, коли ми боремося за свободу і незалежність, День соборності України особливо важливий.

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Іменини 22 січня відзначають Тимофій, Павло, Петро, Пилип, Антоніна.

Що не можна робити 22 січня 2024 року

  • Не варто лаятися, сперечатися, конфліктувати.
  • Не потрібно згадувати старі образи і тримати зло.
  • Не варто зациклюватися на негативних думках.
  • На Тимофіїв день не можна заглядати в чужі вікна.
  • Наші пращури вірили, що цього дня краще не ходити в лазню або сауну.

Що можна робити сьогодні

Віряни цього дня можуть помолитися про благополуччя для своїх рідних. У Тимофіїв день не заборонено працювати, а тому можна зайнятися тим, що давно планували.

У народі це свято називали Напівзимником, оскільки вважалося, що минула половина зими, а тому особливу увагу звертали на погоду, щоб знати, якою вона буде далі.

Народні прикмети на 22 січня 2024 року

  • Багато снігу на Тимофія – до гарного врожаю зернових.
  • Йде сніг – до гарного врожаю влітку та восени.
  • Сильний мороз – до швидкого потепління.
  • Візерунки на вікнах – морози ще будуть.
  • Кішка залазить під ковдру або на піч – до похолодання.
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