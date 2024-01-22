Сьогодні, 22 січня, у нашій країні відзначають важливе державне свято – День соборності України. Віряни вшановують пам’ять святого апостола від 70-ти Тимофія.
- Яке сьогодні свято – 22 січня 2024 року
- Який сьогодні, 22 січня 2024 року, день в Україні
- Хто святкує День ангела 22 січня 2024 року
- Що не можна робити 22 січня 2024 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 22 січня 2024 року
Яке сьогодні свято – 22 січня 2024 року
22 січня, згідно з новоюліанським календарем, віряни вшановують пам’ять святого апостола від 70-ти Тимофія. Він родом із лікаонського міста Лістри в Малій Азії. Був навернений до Христа святим апостолом Павлом, адже на власні очі побачив, як той зцілив сліпого.
Тимофій став учнем Павла та його супутником у проповіді Євангелія. Через деякий час апостол висвятив Тимофія на єпископа Ефеської церкви, якою він керував протягом 15 років.
Своє життя святий Тимофій закінчив мученицьким чином. В Ефесі язичники влаштовували свято на честь ідолів, він намагався їх зупинити, проте був забитий камінням.
Який сьогодні, 22 січня 2024 року, день в Україні
На 22 січня в нашій країні припадає важливе свято – День соборності України. Офіційного статусу воно набуло 1999 року, але свій початок взяло задовго до того.
Свято присвячене єдності нашої країни та всіх її областей і громад, тому цього дня громадяни України влаштовують живі ланцюги, які символізують об’єднання. Уперше його відзначили 1939 року в місті Хуст Закарпатської області.
У 1990 році було організовано живий ланцюг між Києвом і Львовом, далі щороку можна було спостерігати такі акції в різних куточках України.
Нині, під час повномасштабної війни, коли ми боремося за свободу і незалежність, День соборності України особливо важливий.
Хто святкує День ангела 22 січня 2024 року
Іменини 22 січня відзначають Тимофій, Павло, Петро, Пилип, Антоніна.
Що не можна робити 22 січня 2024 року
- Не варто лаятися, сперечатися, конфліктувати.
- Не потрібно згадувати старі образи і тримати зло.
- Не варто зациклюватися на негативних думках.
- На Тимофіїв день не можна заглядати в чужі вікна.
- Наші пращури вірили, що цього дня краще не ходити в лазню або сауну.
Що можна робити сьогодні
Віряни цього дня можуть помолитися про благополуччя для своїх рідних. У Тимофіїв день не заборонено працювати, а тому можна зайнятися тим, що давно планували.
У народі це свято називали Напівзимником, оскільки вважалося, що минула половина зими, а тому особливу увагу звертали на погоду, щоб знати, якою вона буде далі.
Народні прикмети на 22 січня 2024 року
- Багато снігу на Тимофія – до гарного врожаю зернових.
- Йде сніг – до гарного врожаю влітку та восени.
- Сильний мороз – до швидкого потепління.
- Візерунки на вікнах – морози ще будуть.
- Кішка залазить під ковдру або на піч – до похолодання.