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Какой праздник 22 января — что отмечают украинцы и память кого чтут верующие

22 января 2024, 05:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Яке сьогодні свято 22 січня
Источник: Pexels

Сегодня, 22 января, в нашей стране отмечают важный государственный праздник — День соборности Украины. Верующие чтят память святого апостола от 70-ти Тимофея.

Какой сегодня праздник — 22 января 2024 года

22 января, согласно новоюлианскому календарю, верующие чтят память святого апостола от 70-ти Тимофея. Он родом из ли­ка­он­ско­го го­ро­да Ли­стры в Ма­лой Азии. Был об­ра­щен ко Хри­сту свя­тым апо­сто­лом Пав­лом, ведь собственными глазами увидел, как тот исцелил слепого.

Тимофей стал учеником Павла и его спут­ни­ком в про­по­ве­ди Еван­ге­лия. Спустя время апо­стол ру­ко­по­ло­жил Ти­мо­фея во епи­ско­па Ефес­ской церк­ви, ко­то­рой он управ­лял на протяжении 15 лет.

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Свою жизнь святой Тимофей закончил мученически. В Ефе­се языч­ни­ки со­вер­ша­ли празд­ник в честь идо­лов, он пытался их остановить, однако был забит камнями.

Какой сегодня, 22 января 2024 года, день в Украине

На 22 января в нашей стране приходится важный праздник — День соборности Украины. Официальный статус он получил в 1999 году, но свое начало взял задолго до того.

Праздник посвящен единству нашей страны и всех ее областей и общин, поэтому в этот день граждане Украины устраивают живые цепи, которые символизируют объединение. Впервые его отметили в 1939 году в городе Хуст Закарпатской области.

В 1990 году была организована живая цепь между Киевом и Львовом, далее ежегодно можно было наблюдать такие акции в разных уголках Украины.

Сейчас, во время полномасштабной войны, когда мы боремся за свободу и независимость, День соборности Украины особенно важен.

Кто празднует День ангела 22 января 2024 года

Именины 22 января отмечают Тимофей, Павел, Петр, Филипп, Антонина.

Что нельзя делать 22 января 2024 года

  • Не стоит ругаться, спорить, конфликтовать.
  • Не нужно вспоминать старые обиды и держать зло.
  • Не стоит зацикливаться на негативных мыслях.
  • На Тимофеев день нельзя заглядывать в чужие окна.
  • Наши предки верили, что в этот день лучше не ходить в баню или сауну.

Что можно делать сегодня

Верующие в этот день могут помолиться о благополучии для своих родных. В Тимофеев день не запрещено работать, а потому можно заняться тем, что давно планировали.

В народе этот праздник называли Полузимником, поскольку считалось, что прошла половина зимы, а потому особое внимание обращали на погоду, чтобы знать, какой она будет дальше.

Народные приметы на 22 января 2024 года

  • Много снега на Тимофея — к хорошему урожаю зерновых.
  • Идет снег — к хорошему урожаю летом и осенью.
  • Сильный мороз — к скорому потеплению.
  • Узоры на окнах — морозы еще будут.
  • Кошка залазит под одеяло или на печь — к похолоданию.
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