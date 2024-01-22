Сегодня, 22 января, в нашей стране отмечают важный государственный праздник — День соборности Украины. Верующие чтят память святого апостола от 70-ти Тимофея.

Какой сегодня праздник — 22 января 2024 года

22 января, согласно новоюлианскому календарю, верующие чтят память святого апостола от 70-ти Тимофея. Он родом из ли­ка­он­ско­го го­ро­да Ли­стры в Ма­лой Азии. Был об­ра­щен ко Хри­сту свя­тым апо­сто­лом Пав­лом, ведь собственными глазами увидел, как тот исцелил слепого.

Тимофей стал учеником Павла и его спут­ни­ком в про­по­ве­ди Еван­ге­лия. Спустя время апо­стол ру­ко­по­ло­жил Ти­мо­фея во епи­ско­па Ефес­ской церк­ви, ко­то­рой он управ­лял на протяжении 15 лет.

Сейчас смотрят

Свою жизнь святой Тимофей закончил мученически. В Ефе­се языч­ни­ки со­вер­ша­ли празд­ник в честь идо­лов, он пытался их остановить, однако был забит камнями.

Какой сегодня, 22 января 2024 года, день в Украине

На 22 января в нашей стране приходится важный праздник — День соборности Украины. Официальный статус он получил в 1999 году, но свое начало взял задолго до того.

Праздник посвящен единству нашей страны и всех ее областей и общин, поэтому в этот день граждане Украины устраивают живые цепи, которые символизируют объединение. Впервые его отметили в 1939 году в городе Хуст Закарпатской области.

В 1990 году была организована живая цепь между Киевом и Львовом, далее ежегодно можно было наблюдать такие акции в разных уголках Украины.

Сейчас, во время полномасштабной войны, когда мы боремся за свободу и независимость, День соборности Украины особенно важен.

Кто празднует День ангела 22 января 2024 года

Именины 22 января отмечают Тимофей, Павел, Петр, Филипп, Антонина.

Что нельзя делать 22 января 2024 года

Не стоит ругаться, спорить, конфликтовать.

Не нужно вспоминать старые обиды и держать зло.

Не стоит зацикливаться на негативных мыслях.

На Тимофеев день нельзя заглядывать в чужие окна.

Наши предки верили, что в этот день лучше не ходить в баню или сауну.

Что можно делать сегодня

Верующие в этот день могут помолиться о благополучии для своих родных. В Тимофеев день не запрещено работать, а потому можно заняться тем, что давно планировали.

В народе этот праздник называли Полузимником, поскольку считалось, что прошла половина зимы, а потому особое внимание обращали на погоду, чтобы знать, какой она будет дальше.

Народные приметы на 22 января 2024 года