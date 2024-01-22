Сегодня, 22 января, в нашей стране отмечают важный государственный праздник — День соборности Украины. Верующие чтят память святого апостола от 70-ти Тимофея.
- Какой сегодня праздник — 22 января 2024 года
- Какой сегодня, 22 января 2024 года, день в Украине
- Кто празднует День ангела 22 января 2024 года
- Что нельзя делать 22 января 2024 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 22 января 2024 года
Какой сегодня праздник — 22 января 2024 года
22 января, согласно новоюлианскому календарю, верующие чтят память святого апостола от 70-ти Тимофея. Он родом из ликаонского города Листры в Малой Азии. Был обращен ко Христу святым апостолом Павлом, ведь собственными глазами увидел, как тот исцелил слепого.
Тимофей стал учеником Павла и его спутником в проповеди Евангелия. Спустя время апостол рукоположил Тимофея во епископа Ефесской церкви, которой он управлял на протяжении 15 лет.
Свою жизнь святой Тимофей закончил мученически. В Ефесе язычники совершали праздник в честь идолов, он пытался их остановить, однако был забит камнями.
Какой сегодня, 22 января 2024 года, день в Украине
На 22 января в нашей стране приходится важный праздник — День соборности Украины. Официальный статус он получил в 1999 году, но свое начало взял задолго до того.
Праздник посвящен единству нашей страны и всех ее областей и общин, поэтому в этот день граждане Украины устраивают живые цепи, которые символизируют объединение. Впервые его отметили в 1939 году в городе Хуст Закарпатской области.
В 1990 году была организована живая цепь между Киевом и Львовом, далее ежегодно можно было наблюдать такие акции в разных уголках Украины.
Сейчас, во время полномасштабной войны, когда мы боремся за свободу и независимость, День соборности Украины особенно важен.
Кто празднует День ангела 22 января 2024 года
Именины 22 января отмечают Тимофей, Павел, Петр, Филипп, Антонина.
Что нельзя делать 22 января 2024 года
- Не стоит ругаться, спорить, конфликтовать.
- Не нужно вспоминать старые обиды и держать зло.
- Не стоит зацикливаться на негативных мыслях.
- На Тимофеев день нельзя заглядывать в чужие окна.
- Наши предки верили, что в этот день лучше не ходить в баню или сауну.
Что можно делать сегодня
Верующие в этот день могут помолиться о благополучии для своих родных. В Тимофеев день не запрещено работать, а потому можно заняться тем, что давно планировали.
В народе этот праздник называли Полузимником, поскольку считалось, что прошла половина зимы, а потому особое внимание обращали на погоду, чтобы знать, какой она будет дальше.
Народные приметы на 22 января 2024 года
- Много снега на Тимофея — к хорошему урожаю зерновых.
- Идет снег — к хорошему урожаю летом и осенью.
- Сильный мороз — к скорому потеплению.
- Узоры на окнах — морозы еще будут.
- Кошка залазит под одеяло или на печь — к похолоданию.