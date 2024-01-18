Сьогодні, 18 січня, у світі відзначають День тлумачного словника, День хуртовини і День Вінні Пуха. Віряни вшановують пам’ять святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. До переходу на новоюліанський календар, на цю дату припадав Водохресний вечір, проте зараз він відзначається 5 січня.

Яке сьогодні свято – 18 січня 2024 року

18 січня, згідно з новоюліанським календарем, віряни вшановують пам’ять святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.

Афанасій народився в Олександрії. З дитинства він вивчав віру і одного разу грався з іншими дітьми на березі моря – християни хрестили язичників. Тоді маленького Афанасія обрали “єпископом” і він нібито здійснював хрещення, повторюючи слова, які чув у церкві. Побачив це патріарх Олександрійський Олександр і визнав таїнство дійсним.

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Після того все своє життя Афанасій присвятив служінню Богу. Він став священником, їздив на Перший Вселенський Собор, його також обрали на Олександрійську кафедру. До наших днів збереглися твори і коментарі святителя Афанасія.

Кирило теж був вірний Богу. Ставши патріархом, він вигнав з Олександрії єретиків, освятив капище і побудував храм на його місці.

Хто святкує День ангела 18 січня 2024 року

18 січня іменини відзначають Григорій, Роман, Кирило, Афанасій, Аполлінарій, Володимир, Олександр, Дмитро, Михайло, Хома, Поліна.

Що не можна робити 18 січня 2024 року

Не можна конфліктувати, лаятися, лихословити.

Не варто засуджувати й обговорювати кого-небудь.

Не потрібно відмовляти в допомозі нужденним людям, тваринам.

Що можна робити сьогодні

Цього дня потрібно звернутися до святого Афанасія в молитві. У нього просять про здоров’я, прощення гріхів, настанову на шлях істинний.

Наші пращури на Афанасія обходили оселю зі свічкою та молитвою, оскільки вірили, що таким чином позбудуться нечисті.

Народні прикмети на 18 січня 2024 року