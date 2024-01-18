Сегодня, 18 января, в мире отмечают День толкового словаря, День вьюги и День Винни Пуха. Верующие чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. До перехода на новоюлианский календарь, на эту дату приходился Крещенский вечер, однако сейчас он отмечается 5 января.

Какой сегодня праздник — 18 января 2024 года

18 января, согласно новоюлианскому календарю, верующие чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Афанасий родился в Александрии. С детства он изучал веру и однажды игрался с другими детьми на берегу моря — христиане крестили язычников. Тогда маленького Афанасия избрали “епископом” и он будто бы совершал крещение, повторяя слова, которые слышал в церкви. Увидел это патриарх Александрийский Александр и признал таинство действительным.

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После всю свою жизнь Афанасий посвятил служению Богу. Он стал священником, ездил на Первый Вселенский Собор, его также избрали на Александрийскую кафедру. До наших дней сохранились произведения и комментарии святителя Афанасия.

Кирилл тоже был верен Богу. Став патриархом, он изгнал из Александрии еретиков, освятил капище и построил храм на его месте.

Кто празднует День ангела 18 января 2024 года

18 января именины отмечают Григорий, Роман, Кирилл, Афанасий, Аполлинарий, Владимир, Александр, Дмитрий, Михаил, Хома, Полина.

Что нельзя делать 18 января 2024 года

Нельзя конфликтовать, ругаться, сквернословить.

Не стоит осуждать и обсуждать кого-либо.

Не нужно отказывать в помощи нуждающимся людям, животным.

Что можно делать сегодня

В этот день нужно обратиться к святому Афанасию в молитве. У него просят о здоровье, прощении грехов, наставлении на путь истинный.

Наши предки на Афанасия обходили дом со свечой и молитвой, поскольку верили, что таким образом избавятся от нечести.

Народные приметы на 18 января 2024 года