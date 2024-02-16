У п’ятницю, 16 лютого, в Україні відзначається День військового журналіста і День єднання. Віряни сьогодні вшановують пам’ять дванадцяти мучеників Кесарійських.

Яке сьогодні свято – 16 лютого 2024 року



16 лютого (1 березня за старим стилем) у церковному календарі – день пам’яті святих дванадцяти мучеників Кесарійських.

Памфіл пресвітер, Валент диякон, Павло, Порфирій, Селевкій, Феодул, Іуліан, Самуїл, Ілія, Данило, Єремія, Ісая постраждали через свою віру в Христа під час правління імператора Діоклетіана в 308-309 роках в Кесарії Палестинській.

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Тіла всіх 12-ти мучеників перебували без поховання протягом чотирьох днів. Однак ні звірі, ні птахи їх не торкалися. Збентежені цією обставиною, язичники дозволили християнам поховати тіла святих.

Який сьогодні, 16 лютого 2024, день в Україні



16 лютого в Україні відзначають День військового журналіста. Свято започаткували у 2018 році, коли міністр оборони підписав відповідний наказ.

Дату 16 лютого обрали невипадково, саме цього дня 2015 року під Дебальцевим загинув Дмитро Лабуткін, який виконував свій професійний та військовий обов’язок. Він був капітаном 3-го рангу та редактором телерадіостудії Бриз Міністерства оборони України.

Також 16 лютого відзначається День єднання. Це державна ініціатива, яка вперше була проведена 16 лютого 2022 року згідно з указом президента України. Ідея Дня єднання виникла на початку лютого 2022 року, коли з’явилася інформація, що саме 16 лютого РФ може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

У цей день українців закликали підняти державні прапори на будинках і спорудах, в багатьох містах відбулися заходи, присвячені Дню єднання. Свято є символом єдності та солідарності українського народу в обличчі зовнішніх загроз.

Хто святкує день ангела 16 лютого



Іменини сьогодні відзначають Данило, Єремія, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан.

Що не можна робити 16 лютого 2024 року



Сьогодні не можна позичати гроші, наші предки вірили, що чужий борг принесе в дім проблеми. Заборонено рубати дерева, бо можна накликати на себе біду. Також не рекомендується сваритися, лаятися та впускати в будинок незнайомих людей.

Що можна робити сьогодні



Цього дня жінки намагалися набрати снігу і потерти ним руки та обличчя, щоб шкіра була ніжною та чистою.

Вагітним 16 лютого потрібно було рано вранці спостерігати за сходом сонця. Наші предки вірили, що тоді дитина народиться здоровою.

Народні прикмети на 16 лютого 2024