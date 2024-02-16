В пятницу, 16 февраля, в Украине отмечается День военного журналиста и День единения. Верующие сегодня чтят память двенадцати мучеников Кесарийских.

Какой сегодня праздник — 16 февраля 2024 года

16 февраля (1 марта по старому стилю) в церковном календаре — день памяти святых двенадцати мучеников Кесарийских.

Памфил пресвитер, Валент диакон, Павел, Порфирий, Селевкий, Феодул, Иулиан, Самуил, Илия, Даниил, Иеремия, Исаия пострадали за свою веру во Христа во время правления императора Диоклетиана в 308-309 годах в Кесарии Палестинской.

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Тела всех 12-ти мучеников находились без погребения в течение четырех дней. Однако ни звери, ни птицы их не трогали. Обескураженные этим обстоятельством, язычники позволили христианам похоронить тела святых.

Какой сегодня, 16 февраля 2024 года, день в Украине

16 февраля в Украине отмечают День военного журналиста. Праздник основали в 2018 году, когда министр обороны подписал соответствующий приказ.

Дату 16 февраля выбрали неслучайно, именно в этот день 2015 года под Дебальцево погиб Дмитрий Лабуткин, который выполнял свой профессиональный и воинский долг. Он был капитаном 3-го ранга и редактором телерадиостудии Бриз Министерства обороны Украины.

Также 16 февраля отмечается День единения. Это государственная инициатива, которая впервые была проведена 16 февраля 2022 года согласно указу президента Украины. Идея Дня единения возникла в начале февраля 2022 года, когда появилась информация, что именно 16 февраля РФ может осуществить полномасштабное вторжение в Украину.

В этот день украинцев призвали поднять государственные флаги на домах и сооружениях, во многих городах состоялись мероприятия, посвященные Дню единения. Праздник является символом единства и солидарности украинского народа в лице внешних угроз.

Кто празднует день ангела 16 февраля

Именины сегодня отмечают Даниил, Иеремия, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

Что нельзя делать 16 февраля 2024 года

Сегодня нельзя занимать деньги, наши предки верили, что чужой долг принесет в дом проблемы. Запрещено рубить деревья, так как можно навлечь на себя беду. Также не рекомендуется ссориться, ругаться и впускать в дом незнакомых людей.

Что можно делать сегодня

В этот день женщины старались набрать снега и потереть им руки и лицо, чтобы кожа была нежной и чистой.

Беременным 16 февраля нужно было рано утром наблюдать за восходом солнца. Наши предки верили, что тогда ребенок родится здоровым.

Народные приметы на 16 февраля 2024 года