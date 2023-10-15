У неділю, 15 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з раком грудей, Всесвітній день миття рук, День працівників харчової промисловості, а також Міжнародний день сільських жінок.

Детальніше про свята 15 жовтня, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке церковне свято відзначається 15 жовтня

Сьогодні віряни вшановують пам’ять преподобного Євтимія Нового.

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Святий народився в 824 році в місті Анкіра в Галатії (територія сучасної Туреччини), і отримав ім’я Микита. Завдяки батькам преподобний отримав християнське виховання і з малих років відчував потяг до чернечого способу життя.

У 7 років Микита втратив батька і став опорою для матері. Однак невдовзі він потай залишив рідній дім і пішов на гору Олімп, де під проводом двох старих монахів Йоаникія та Йоана провадив самітницьке життя, і прийняв монаший постриг, а з ним ім’я Євтимій.

Також 15 жовтня у церковному календарі – день пам’яті преподобномученика Лукіана.

Святий Лукіан був одним з великих отців Києво-Печерських. Про його життя відомо дуже мало. Він був пресвітером Печерської обителі і був замучений татарами у 1243 році.

Хто святкує День ангела 15 жовтня 2023 року

Згідно з новим календарем, іменини 15 жовтня відзначають Денис, Яків, Борис, Степан, Петро, Василь, Іван, Федір, Костянтин, Давид, Георгій.

Що не можна робити 15 жовтня 2023 року

Сьогодні не можна зловживати спиртними напоями та лихословити. Також день вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок. Краще ці справи перенести на іншу дату.

Існує прикмета, що різка зміна обстановки 15 жовтня може принести невдачу у фінансових і кар’єрних справах, а також спровокувати проблеми зі здоров’ям.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна займатися домашніми справами, рукоділлям, вишиванням. День вважається вдалим для догляду за волоссям, стрижок і фарбувань.

Народні прикмети на 15 жовтня 2023 року