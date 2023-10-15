В воскресенье, 15 октября, в мире отмечают Всемирный день борьбы с раком груди, Всемирный день мытья рук, День работников пищевой промышленности, а также Международный день сельских женщин.

Подробнее о праздниках 15 октября, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой церковный праздник отмечается 15 октября

Сегодня верующие чтят память преподобного Евфимия Нового.

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Святой родился в 824 году в городе Анкира в Галатии (территория современной Турции), и получил имя Никита. Благодаря родителям преподобный получил христианское воспитание и с малых лет испытывал влечение к монашескому образу жизни.

В 7 лет Никита потерял отца и стал опорой для матери. Однако вскоре он тайком оставил родной дом и ушел на гору Олимп, где под руководством двух старых монахов Иоаникия и Иоанна вел затворническую жизнь, и принял монашеский постриг, а с ним имя Евфимий.

Также 15 октября в церковном календаре — день памяти преподобномученика Лукиана.

Святой Лукиан был одним из великих отцов Киево-Печерских. О его жизни известно очень мало. Он был пресвитером Печерской обители и был замучен татарами в 1243 году.

Кто празднует День ангела 15 октября 2023 года

Согласно новому календарю, именины 15 октября отмечают Денис, Яков, Борис, Степан, Петр, Василий, Иван, Федор, Константин, Давид, Георгий.

Что нельзя делать 15 октября 2023 года

Сегодня нельзя злоупотреблять спиртными напитками и сквернословить. Также день считается неблагоприятным для переездов и длительных поездок. Лучше эти дела перенести на другую дату.

Существует примета, что резкая смена обстановки 15 октября может принести неудачу в финансовых и карьерных делах, а также спровоцировать проблемы со здоровьем.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно заниматься домашними делами, рукоделием, вышиванием. День считается удачным для ухода за волосами, стрижек и окрашиваний.

Народные приметы на 15 октября 2023 года