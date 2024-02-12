У понеділок, 12 лютого, відзначається Міжнародний день боротьби з епілепсією, Міжнародний день науки і гуманізму та Міжнародний день шлюбних агентств.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять святого Мелетія та Олексія Чудотворця.

Яке сьогодні свято – 12 лютого 2024 року

12 лютого (25 лютого за старим стилем) у церковному календарі – день пам’яті святого Мелетія, який жив у IV столітті та був єпископом Антіохії.

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Він тричі перебував на засланні за вірність Христовій Церкві, невтомно працюючи над усуненням аріанської єресі. У 381 році Мелетія було обрано головою на II Вселенському Соборі в Константинополі. Однак святий несподівано занедужав і помер під час цього Синоду.

Також 12 лютого за новоюліанським календарем вшановують пам’ять Олексія Чудотворця. Він жив у Чернігівському князівстві і під час народження отримав ім’я Єлевферій.

Після вступу до Богоявленського монастиря він прийняв постриг і нове ім’я. До 40-річного віку Олексій проводив весь час у молитвах та чернечих справах. 1354 року він став митрополитом Київської Русі і почав ще сильніше служити церкві.

Чудотворцем Олексія назвали після того, як він зміг зцілити від сліпоти дружину хана Джанібека Тайдулу. Помер святий у 1378 році.

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Іменини сьогодні відзначають Олексій, Антон, Євген та Марія.

Що не можна робити 12 лютого 2024 року

Сьогодні не можна носити старий одяг, інакше повернуться минулі образи і неприємності. Не варто перебувати в безладі, можна накликати на себе хвороби. Також забороняється заздрити, сваритися та думати погано про інших людей.

Що можна робити сьогодні

Наші предки вірили, що 12 лютого має добре ловитися риба, у народі цей день називали Олексієм Рибним. Сьогодні було заведено готувати різні страви з рибою.

Також цього дня виносили на мороз зерно, призначене для посіву. Вважалося, що воно загартується і краще зійде.

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