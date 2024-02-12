В понедельник, 12 февраля, отмечается Международный день борьбы с эпилепсией, Международный день науки и гуманизма и Международный день брачных агентств.
Верующие сегодня чтят память святого Мелетия и Алексея Чудотворца.
- Какой сегодня праздник — 12 февраля 2024 года
- Кто празднует День ангела 12 февраля 2024 года
- Что нельзя делать 12 февраля 2024 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 12 февраля 2024 года
Какой сегодня праздник — 12 февраля 2024 года
12 февраля (25 февраля по старому стилю) в церковном календаре — день памяти святого Мелетия, который жил в IV веке и был епископом Антиохии.
Он трижды находился в изгнании за верность Христовой Церкви, неутомимо работая над устранением арианской ереси. В 381 году Мелетий был избран главой на II Вселенском Соборе в Константинополе. Однако святой неожиданно умер во время этого Синода.
Также 12 февраля по новоюлианскому календарю чтят память Алексея Чудотворца. Он жил в Черниговском княжестве и при рождении получил имя Елевферий.
После поступления в Богоявленский монастырь он принял постриг и новое имя. До 40-летнего возраста Алексей проводил все время в молитвах и монашеских делах. В 1354 году он стал митрополитом Киевской Руси и начал еще сильнее служить церкви.
Чудотворцем Алексея назвали после того, как он смог исцелить от слепоты жену хана Джанибека Тайдулу. Умер святой в 1378 году.
Кто празднует День ангела 12 февраля 2024 года
Именины сегодня отмечают Алексей, Антон, Евгений и Мария.
Что нельзя делать 12 февраля 2024 года
Сегодня нельзя носить старую одежду, иначе вернутся прошлые обиды и неприятности. Не стоит находиться в беспорядке, можно навлечь на себя болезни. Также запрещается завидовать, ссориться и думать плохо о других людях.
Что можно делать сегодня
Наши предки верили, что 12 февраля должна хорошо ловиться рыба, в народе этот день называли Алексеем Рыбным. Сегодня было принято готовить различные блюда с рыбой.
Также в этот день выносили на мороз зерно, предназначенное для посева. Считалось, что оно закалится и лучше взойдет.
Народные приметы на 12 февраля 2024 года
- Поют воробьи — к оттепели.
- На небе много звезд — к хорошему урожаю.
- Туман 12 февраля — лето будет дождливым.
- На деревьях иней — к хорошей погоде.
- День холодный — весна будет ранней и теплой.