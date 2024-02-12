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Какой праздник 12 февраля и почему в этот день нельзя носить старые вещи

12 февраля 2024, 05:34
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
риболовля, зима
Источник: Pexels

В понедельник, 12 февраля, отмечается Международный день борьбы с эпилепсией, Международный день науки и гуманизма и Международный день брачных агентств.

Верующие сегодня чтят память святого Мелетия и Алексея Чудотворца.

Какой сегодня праздник — 12 февраля 2024 года

12 февраля (25 февраля по старому стилю) в церковном календаре — день памяти святого Мелетия, который жил в IV веке и был епископом Антиохии.

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Он трижды находился в изгнании за верность Христовой Церкви, неутомимо работая над устранением арианской ереси. В 381 году Мелетий был избран главой на II Вселенском Соборе в Константинополе. Однако святой неожиданно умер во время этого Синода.

Также 12 февраля по новоюлианскому календарю чтят память Алексея Чудотворца. Он жил в Черниговском княжестве и при рождении получил имя Елевферий.

После поступления в Богоявленский монастырь он принял постриг и новое имя. До 40-летнего возраста Алексей проводил все время в молитвах и монашеских делах. В 1354 году он стал митрополитом Киевской Руси и начал еще сильнее служить церкви.

Чудотворцем Алексея назвали после того, как он смог исцелить от слепоты жену хана Джанибека Тайдулу. Умер святой в 1378 году.

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Именины сегодня отмечают Алексей, Антон, Евгений и Мария.

Что нельзя делать 12 февраля 2024 года

Сегодня нельзя носить старую одежду, иначе вернутся прошлые обиды и неприятности. Не стоит находиться в беспорядке, можно навлечь на себя болезни. Также запрещается завидовать, ссориться и думать плохо о других людях.

Что можно делать сегодня

Наши предки верили, что 12 февраля должна хорошо ловиться рыба, в народе этот день называли Алексеем Рыбным. Сегодня было принято готовить различные блюда с рыбой.

Также в этот день выносили на мороз зерно, предназначенное для посева. Считалось, что оно закалится и лучше взойдет.

Народные приметы на 12 февраля 2024 года

  • Поют воробьи — к оттепели.
  • На небе много звезд — к хорошему урожаю.
  • Туман 12 февраля — лето будет дождливым.
  • На деревьях иней — к хорошей погоде.
  • День холодный — весна будет ранней и теплой.
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