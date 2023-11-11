У суботу, 11 листопада, відзначається Всесвітній день шопінгу, Всесвітній день оригамі, Міжнародний день енергозбереження, а також День холостяка.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Феодора Студита.

Яке сьогодні свято – 11 листопада 2023 року

Згідно з новим церковним календарем, 11 листопада – День пам’яті Феодора Студита.

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Феодор народився у Константинополі у заможній родині. Він виховувався у християнських традиціях і здобув гарну освіту.

У 22 роки Феодор прийняв чернецтво, а згодом став ігуменом Студійського монастиря (звідси й пішло ім’я святого). Він неодноразово викривав пороки правителів і захищав святині, через що пережив багато заслань.

Незадовго до смерті Феодор разом із кількома учнями оселився у відокремленому місці на мисі Акрит, де й помер у 826 році.

Хто святкує день ангела 11 листопада 2023 року

День ангела сьогодні відзначають власники таких імен: Антон, Опанас, Віктор, Євген, Максим, Степан, Теодор, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія.

Що не можна робити 11 листопада 2023 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати та зловживати алкоголем. Не рекомендується позичати гроші, оскільки можуть виникнути ще більші фінансові проблеми.

Народні прикмети не радять свататися і грати весілля – вважається, що пара незабаром розійдеться.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні варто звернутися у молитві до преподобного Феодора, який за життя прославився багатьма чудесами. Святому моляться від раптових пожеж, нападу звірів, просять допомоги в разі хвороб шлунку та проблем з органами дихання.

Цього дня господині перебирали посуд і викидали той, на якому вже з’явилися тріщини. Вірили, що це принесе достаток у родину. Згідно з місячним календарем, сьогодні варто покласти край невирішеним справам.

Народні прикмети на 11 листопада 2023 року