В субботу, 11 ноября, отмечается Всемирный день шопинга, Всемирный день оригами, Международный день энергосбережения, а также День холостяка.

Верующие сегодня чтят память преподобного Феодора Студита.

Какой сегодня праздник — 11 ноября 2023 года

Согласно новому церковному календарю, 11 ноября — День памяти Феодора Студита.

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Феодор родился в Константинополе в богатой семье. Он воспитывался в христианских традициях и получил хорошее образование.

В 22 года Феодор принял монашество, а впоследствии стал игуменом Студийского монастыря (отсюда и пошло имя святого). Он неоднократно обличал пороки правителей и защищал святыни, из-за чего пережил много изгнаний.

Незадолго до смерти Феодор вместе с несколькими учениками поселился в уединенном месте на мысе Акрит, где и умер в 826 году.

Кто празднует день ангела 11 ноября 2023 года

День ангела сегодня отмечают обладатели таких имен: Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.

Что нельзя делать 11 ноября 2023 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать и злоупотреблять алкоголем. Не рекомендуется занимать деньги, поскольку могут возникнуть еще большие финансовые проблемы.

Народные приметы не советуют свататься и играть свадьбу — считается, что пара вскоре разойдется.

Что можно делать сегодня

Сегодня стоит обратиться в молитве к преподобному Феодору, который при жизни прославился многими чудесами. Святому молятся от внезапных пожаров, нападения зверей, просят помощи в случае болезней желудка и проблем с органами дыхания.

В этот день хозяйки перебирали посуду и выбрасывали ту, на которой уже появились трещины. Верили, что это принесет достаток в семью. Согласно лунному календарю, сегодня стоит положить конец нерешенным делам.

Народные приметы на 11 ноября 2023 года