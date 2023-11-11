В субботу, 11 ноября, отмечается Всемирный день шопинга, Всемирный день оригами, Международный день энергосбережения, а также День холостяка.
Верующие сегодня чтят память преподобного Феодора Студита.
- Какой сегодня праздник — 11 ноября 2023 года
- Кто празднует день ангела 11 ноября 2023 года
- Что нельзя делать 11 ноября 2023 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 11 ноября 2023 года
Какой сегодня праздник — 11 ноября 2023 года
Согласно новому церковному календарю, 11 ноября — День памяти Феодора Студита.
Феодор родился в Константинополе в богатой семье. Он воспитывался в христианских традициях и получил хорошее образование.
В 22 года Феодор принял монашество, а впоследствии стал игуменом Студийского монастыря (отсюда и пошло имя святого). Он неоднократно обличал пороки правителей и защищал святыни, из-за чего пережил много изгнаний.
Незадолго до смерти Феодор вместе с несколькими учениками поселился в уединенном месте на мысе Акрит, где и умер в 826 году.
Кто празднует день ангела 11 ноября 2023 года
День ангела сегодня отмечают обладатели таких имен: Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.
Что нельзя делать 11 ноября 2023 года
В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать и злоупотреблять алкоголем. Не рекомендуется занимать деньги, поскольку могут возникнуть еще большие финансовые проблемы.
Народные приметы не советуют свататься и играть свадьбу — считается, что пара вскоре разойдется.
Что можно делать сегодня
Сегодня стоит обратиться в молитве к преподобному Феодору, который при жизни прославился многими чудесами. Святому молятся от внезапных пожаров, нападения зверей, просят помощи в случае болезней желудка и проблем с органами дыхания.
В этот день хозяйки перебирали посуду и выбрасывали ту, на которой уже появились трещины. Верили, что это принесет достаток в семью. Согласно лунному календарю, сегодня стоит положить конец нерешенным делам.
Народные приметы на 11 ноября 2023 года
- Ночью много звезд на небе — в следующем году будет много грибов.
- Вороны раскаркались — к похолоданию.
- Облака низко — вскоре придет похолодание.
- Птицы громко кричат утром — к непогоде.