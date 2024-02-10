Сьогодні, 10 лютого, в світі відзначають День зернобобових. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Харлампія.
- Яке сьогодні свято – 10 лютого 2024 року
- Хто святкує День ангела 10 лютого 2024 року
- Що не можна робити 10 лютого 2024 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 10 лютого 2024 року
Яке сьогодні свято – 10 лютого 2024 року
Згідно з новоюліанським календарем, сьогодні, 10 лютого, вшановують пам’ять святого мученика Харлампія.
Святий Харлампій поширював віру в Христа. Звістка про його проповідь дійшла до правителя Лукіана і воєначальника Лукія, за розпорядженням якого святого схопили і привели на суд. Незважаючи на похилий вік єпископа, його піддали жахливим тортурам, здерши всю шкіру з голови до ніг, але святий не став відрікатися від віри в Христа.
Він є покровителем чиновників, врожаю і домашніх тварин. А також вважається захисником від душевних хвороб.
Хто святкує День ангела 10 лютого 2024 року
7 лютого іменини відзначають – Олександр, Олексій, Лука, Петро, Віталій, Дмитро, Григорій, Мойсей, Пилип.
Що не можна робити 10 лютого 2024 року
- Заборонено обманювати.
- Не можна лаятися, лихословити, ображати.
- Не варто починати нові справи.
- Не можна розводити в будинку безлад.
- Цього дня не слід нікому відмовляти в гостинності.
Що можна робити сьогодні
Цього дня віряни можуть помолитися Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння, також у нього в молитвах просять про добробут і позбавлення від голоду.
Цього дня господині також випікали хліб у печі.
Народні прикмети на 10 лютого 2024 року
- Шум лісу – до відлиги.
- Морозна ніч, але теплий день – до нестабільної погоди в березні.
- Зоряне небо – до ясної та безвітряної погоди.
- Птахи низько літають – до похолодання.
- Дрозди співають – до ранньої і теплої весни.