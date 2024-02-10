Сьогодні, 10 лютого, в світі відзначають День зернобобових. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Харлампія.

Яке сьогодні свято – 10 лютого 2024 року

Згідно з новоюліанським календарем, сьогодні, 10 лютого, вшановують пам’ять святого мученика Харлампія.

Святий Харлампій поширював віру в Христа. Звістка про його проповідь дійшла до правителя Лукіана і воєначальника Лукія, за розпорядженням якого святого схопили і привели на суд. Незважаючи на похилий вік єпископа, його піддали жахливим тортурам, здерши всю шкіру з голови до ніг, але святий не став відрікатися від віри в Христа.

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Він є покровителем чиновників, врожаю і домашніх тварин. А також вважається захисником від душевних хвороб.

Хто святкує День ангела 10 лютого 2024 року

7 лютого іменини відзначають – Олександр, Олексій, Лука, Петро, Віталій, Дмитро, Григорій, Мойсей, Пилип.

Що не можна робити 10 лютого 2024 року

Заборонено обманювати.

Не можна лаятися, лихословити, ображати.

Не варто починати нові справи.

Не можна розводити в будинку безлад.

Цього дня не слід нікому відмовляти в гостинності.

Що можна робити сьогодні

Цього дня віряни можуть помолитися Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння, також у нього в молитвах просять про добробут і позбавлення від голоду.

Цього дня господині також випікали хліб у печі.

Народні прикмети на 10 лютого 2024 року