Сегодня, 10 февраля, в мире отмечают День зернобобовых. Верующие чтят память святого мученика Харлампия.
- Какой сегодня праздник — 10 февраля 2024 года
- Кто празднует День ангела 10 февраля 2024 года
- Что нельзя делать 10 февраля 2024 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 10 февраля 2024 года
Какой сегодня праздник — 10 февраля 2024 года
Согласно новоюлианскому календарю, сегодня, 10 февраля, чтят память святого мученика Харлампия.
Святой Харлампий распространял веру во Христа. Весть о его проповеди дошла до правителя Лукиана и военачальника Лукия, по распоряжению которого святой был схвачен и приведен на суд. Несмотря на преклонный возраст епископа, его подвергли чудовищным пыткам, содрав всю кожу с головы до ног, но святой не стал отрекаться от веры в Христа.
Он является покровителем чиновников, урожая и домашних животных. А также считается защитником от душевных болезней.
Кто празднует День ангела 10 февраля 2024 года
7 февраля именины отмечают — Александр, Алексей, Лука, Петр, Виталий, Дмитрий, Григорий, Моисей, Филипп.
Что нельзя делать 10 февраля 2024 года
- Запрещено обманывать.
- Нельзя ругаться, сквернословить, обижать.
- Не стоит начинать новые дела.
- Нельзя разводить в доме беспорядок.
- В этот день не следует никому отказывать в гостеприимстве.
Что можно делать сегодня
В этот день верующие могут помолиться Харлампию, чтобы получить защиту от гибели без покаяния, также у него в молитвах просят о благосостоянии и избавлении от голода.
В этот день хозяйки также выпекали хлеб в печи.
Народные приметы на 10 февраля 2024 года
- Шум леса — к оттепели.
- Морозная ночь, но теплый день — к нестабильной погоде в марте.
- Звездное небо — к ясной и безветренной погоде.
- Птицы низко летают — к похолоданию.
- Дрозды поют — к ранней и теплой весне.