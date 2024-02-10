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Свята в Україні

Какой праздник 10 февраля и что предвещает звездное небо

10 февраля 2024, 05:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Яке сьогодні свято 10 лютого
Источник: Pixabay

Сегодня, 10 февраля, в мире отмечают День зернобобовых. Верующие чтят память святого мученика Харлампия.

Какой сегодня праздник — 10 февраля 2024 года

Согласно новоюлианскому календарю, сегодня, 10 февраля, чтят память святого мученика Харлампия.

Святой Харлампий распространял веру во Христа. Весть о его проповеди дошла до правителя Лукиана и военачальника Лукия, по распоряжению которого святой был схвачен и приведен на суд. Несмотря на преклонный возраст епископа, его подвергли чудовищным пыткам, содрав всю кожу с головы до ног, но святой не стал отрекаться от веры в Христа.

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Он является покровителем чиновников, урожая и домашних животных. А также считается защитником от душевных болезней.

Кто празднует День ангела 10 февраля 2024 года

7 февраля именины отмечают — Александр, Алексей, Лука, Петр, Виталий, Дмитрий, Григорий, Моисей, Филипп.

Что нельзя делать 10 февраля 2024 года

  • Запрещено обманывать.
  • Нельзя ругаться, сквернословить, обижать.
  • Не стоит начинать новые дела.
  • Нельзя разводить в доме беспорядок.
  • В этот день не следует никому отказывать в гостеприимстве.

Что можно делать сегодня

В этот день верующие могут помолиться Харлампию, чтобы получить защиту от гибели без покаяния, также у него в молитвах просят о благосостоянии и избавлении от голода.

В этот день хозяйки также выпекали хлеб в печи.

Народные приметы на 10 февраля 2024 года

  • Шум леса — к оттепели.
  • Морозная ночь, но теплый день — к нестабильной погоде в марте.
  • Звездное небо — к ясной и безветренной погоде.
  • Птицы низко летают — к похолоданию.
  • Дрозды поют — к ранней и теплой весне.
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