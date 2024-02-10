Сегодня, 10 февраля, в мире отмечают День зернобобовых. Верующие чтят память святого мученика Харлампия.

Какой сегодня праздник — 10 февраля 2024 года

Согласно новоюлианскому календарю, сегодня, 10 февраля, чтят память святого мученика Харлампия.

Святой Харлампий распространял веру во Христа. Весть о его проповеди дошла до правителя Лукиана и военачальника Лукия, по распоряжению которого святой был схвачен и приведен на суд. Несмотря на преклонный возраст епископа, его подвергли чудовищным пыткам, содрав всю кожу с головы до ног, но святой не стал отрекаться от веры в Христа.

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Он является покровителем чиновников, урожая и домашних животных. А также считается защитником от душевных болезней.

Кто празднует День ангела 10 февраля 2024 года

7 февраля именины отмечают — Александр, Алексей, Лука, Петр, Виталий, Дмитрий, Григорий, Моисей, Филипп.

Что нельзя делать 10 февраля 2024 года

Запрещено обманывать.

Нельзя ругаться, сквернословить, обижать.

Не стоит начинать новые дела.

Нельзя разводить в доме беспорядок.

В этот день не следует никому отказывать в гостеприимстве.

Что можно делать сегодня

В этот день верующие могут помолиться Харлампию, чтобы получить защиту от гибели без покаяния, также у него в молитвах просят о благосостоянии и избавлении от голода.

В этот день хозяйки также выпекали хлеб в печи.

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