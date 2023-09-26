У вівторок, 26 вересня, відзначають кілька свят. На цю дату припадає Всесвітній день контрацепції, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї та Європейський день мов.

Віряни вшановують пам’ять апостола і євангеліста Івана Богослова.

Детальніше про свята 26 вересня 2023 року, чого не можна робити цього дня та які прикмети – читайте далі.

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Яке церковне свято 26 вересня 2023 року

26 вересня християни східного обряду відзначають преставлення апостола й євангеліста Івана Богослова.

Цьогоріч дата свята змінилася, оскільки Православна церква України перейшла на новий календар. Раніше його відзначали 9 жовтня.

Згідно з церковними переказами, Іван був молодшим братом апостола Якова і був покликаний разом із ним до числа учнів Ісуса Христа.

Яков, Іван та апостол Петро входили до переліку найбільш наближених до Христа учнів. Втрьох вони стали свідками воскресіння доньки Яіра. Також тільки їм Христос дозволив бачити його Преображення.

Апостол Іоанн вважається заступником мандрівників, художників та іконописців. Йому моляться про зцілення, народження дітей, благополуччя, мир у сім’ї та захист від зла.

Хто святкує день ангела 26 вересня 2023 року

Сьогодні день ангела відзначають власники таких імен: Валеріан, Ілля, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро, Степан, Юліан.

Що не можна робити 26 вересня 2023 року

Цього дня не рекомендується робити щось дуже важливе самотужки, не можна влаштовувати вечірки та грати весілля.

26 вересня наші предки вважали днем пам’яті, тому заборонялося вживати алкогольні напої. Також не можна сваритися, ображатися та з’ясовувати стосунки з близькими.

Всю роботу, пов’язану з фізичною працею, рекомендується зробити в першій половині дня.

Що можна робити сьогодні, 26 вересня

Цього дня віряни йшли в храм, щоб помолитися Івану Богослову та попросити в нього здоров’я, благополуччя, міцної сім’ї.

Також була традиція накривати святковий стіл та кликати потенційних наречених, щоб знайти судженого дівчині.

Народні прикмети на 26 вересня 2023 року