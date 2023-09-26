Во вторник, 26 сентября, отмечают несколько праздников. На эту дату приходится Всемирный день контрацепции, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия и Европейский день языков.
Верующие чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Подробнее о праздниках 26 сентября 2023 года, чего нельзя делать в этот день и какие приметы существуют — читайте далее.
Какой церковный праздник 26 сентября 2023 года
26 сентября христиане восточного обряда отмечают преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
В этом году дата праздника изменилась, поскольку Православная церковь Украины перешла на новый календарь. Ранее его отмечали 9 октября.
Согласно церковным преданиям, Иоанн был младшим братом апостола Иакова и был призван вместе с ним в число учеников Иисуса Христа.
Иаков, Иоанн, а также апостол Петр, входили в перечень наиболее приближенных к Христу учеников. Втроем они стали свидетелями воскресения дочери Иаира. Также только им Христос позволил видеть его Преображение.
Апостол Иоанн считается покровителем путешественников, художников и иконописцев. Ему молятся об исцелении, рождении детей, благополучии, мире в семье и защите от зла.
Кто празднует день ангела 26 сентября 2023 года
Сегодня день ангела отмечают обладатели таких имен: Валериан, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Александр, Петр, Степан, Юлиан.
Что нельзя делать 26 сентября 2023 года
В этот день не рекомендуется делать что-то очень важное в одиночку, нельзя устраивать вечеринки и играть свадьбу.
26 сентября наши предки считали днем памяти, а потому запрещалось употреблять алкогольные напитки. Также нельзя ссориться, обижаться и выяснять отношения с близкими.
Всю работу, связанную с физическим трудом, рекомендуется сделать в первой половине дня.
Что можно делать сегодня, 26 сентября
В этот день верующие шли в храм, чтобы помолиться Иоанну Богослову и попросить у него здоровья, благополучия, крепкой семьи.
Также существовала традиция накрывать праздничный стол и звать потенциальных женихов, чтобы найти суженого девушке.
Народные приметы на 26 сентября 2023 года
- Яркие звезды — на хорошую погоду, если тусклые — пойдет дождь или снег.
- Небо голубое и без облаков — к холодной ранней зиме.
- Пауки сбежались в дом — ждите холодов.
- Хороший урожай репы — к богатству.
- Если в этот день все грачи улетят на юг — в ближайшее время пойдет снег.
- С калины опадают ягоды — ждите вскоре заморозков.