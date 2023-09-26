Во вторник, 26 сентября, отмечают несколько праздников. На эту дату приходится Всемирный день контрацепции, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия и Европейский день языков.

Верующие чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Подробнее о праздниках 26 сентября 2023 года, чего нельзя делать в этот день и какие приметы существуют — читайте далее.

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Какой церковный праздник 26 сентября 2023 года

26 сентября христиане восточного обряда отмечают преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

В этом году дата праздника изменилась, поскольку Православная церковь Украины перешла на новый календарь. Ранее его отмечали 9 октября.

Согласно церковным преданиям, Иоанн был младшим братом апостола Иакова и был призван вместе с ним в число учеников Иисуса Христа.

Иаков, Иоанн, а также апостол Петр, входили в перечень наиболее приближенных к Христу учеников. Втроем они стали свидетелями воскресения дочери Иаира. Также только им Христос позволил видеть его Преображение.

Апостол Иоанн считается покровителем путешественников, художников и иконописцев. Ему молятся об исцелении, рождении детей, благополучии, мире в семье и защите от зла.

Кто празднует день ангела 26 сентября 2023 года

Сегодня день ангела отмечают обладатели таких имен: Валериан, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Александр, Петр, Степан, Юлиан.

Что нельзя делать 26 сентября 2023 года

В этот день не рекомендуется делать что-то очень важное в одиночку, нельзя устраивать вечеринки и играть свадьбу.

26 сентября наши предки считали днем памяти, а потому запрещалось употреблять алкогольные напитки. Также нельзя ссориться, обижаться и выяснять отношения с близкими.

Всю работу, связанную с физическим трудом, рекомендуется сделать в первой половине дня.

Что можно делать сегодня, 26 сентября

В этот день верующие шли в храм, чтобы помолиться Иоанну Богослову и попросить у него здоровья, благополучия, крепкой семьи.

Также существовала традиция накрывать праздничный стол и звать потенциальных женихов, чтобы найти суженого девушке.

Народные приметы на 26 сентября 2023 года