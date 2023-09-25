У понеділок, 25 вересня, відзначають кілька свят. На цю дату припадає Всесвітній день фармацевта і день пам’яті святої Єфросинії Олександрійської.

Які свята відзначають 25 вересня 2023 року, чого не можна робити цього дня і які прикмети існують – читайте далі.

Яке церковне свято 25 вересня 2023 року

Як ми вже писали вище, віряни вшановують пам’ять святої Євфросинії Олександрійської. За юліанським календарем дата свята припадає на 8 жовтня, проте за новим стилем – на 25 вересня.

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Свята жила у V столітті в Олександрії Єгипетській. Її батьки були багатими і знатними людьми, які у 18 років хотіли видати доньку заміж. Сама Євфросинія бажала стати черницею, а тому потай від близьких прийняла постриг і пішла з дому.

Побоюючись того, що батько кинеться на її пошуки в жіночий монастир, свята пішла в чоловічий, назвавши себе євнухом Ізмарагдом. У монастирі Євфросинія провела 38 років.

Усі ці роки її батько спілкувався з євнухом Ізмарагдом, не знаючи, що насправді це його донька. Лише перед смертю Євфросинія відкрила чоловікові правду. Він поховав доньку, роздав майно бідним і прийняв чернецтво.

Крім того, 25 вересня за новим стилем відзначають день пам’яті святого і чудотворця преподобного Сергія Радонезького. Святий вважається покровителем учнів і всіх стражденних.

В описі його життя йдеться про те, що вчився він доволі погано, але одного разу зустрів старця, поспілкувався з ним і помолився, після чого навчання йому давалося набагато краще. Він також відомий низкою чудесних зцілень.

Хто святкує день ангела 25 вересня 2023 року

Сьогодні свій день ангела святкує Єфросинія, а також Сергій, Євгеній, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман і Герман.

Що не можна робити 25 вересня 2023 року

25 вересня не можна заздрити, сваритися, лихословити. Також заборонено лінуватися і байдикувати.

Крім того, не можна піднімати з підлоги знайдені речі. Їсти куряче м’ясо і яйця також заборонено, оскільки Сергій Радонезький вважався їхнім покровителем.

Що можна робити сьогодні, 25 вересня

25 вересня варто звернутися в молитві до святої Євфросинії Олександрійської. Зазвичай у неї просять про зцілення, а також допомоги в ухваленні рішень.

У чудотворця Сергія Радонезького просять допомоги в навчанні та вирішенні складних ситуацій.

Також за старих часів наші предки цього дня солили капусту і пекли з неї пиріжки, пригощаючи ними всіх рідних або гостей.

Народні прикмети на 25 вересня 2023 року