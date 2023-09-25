У понеділок, 25 вересня, відзначають кілька свят. На цю дату припадає Всесвітній день фармацевта і день пам’яті святої Єфросинії Олександрійської.
Які свята відзначають 25 вересня 2023 року, чого не можна робити цього дня і які прикмети існують – читайте далі.
Яке церковне свято 25 вересня 2023 року
Як ми вже писали вище, віряни вшановують пам’ять святої Євфросинії Олександрійської. За юліанським календарем дата свята припадає на 8 жовтня, проте за новим стилем – на 25 вересня.
Свята жила у V столітті в Олександрії Єгипетській. Її батьки були багатими і знатними людьми, які у 18 років хотіли видати доньку заміж. Сама Євфросинія бажала стати черницею, а тому потай від близьких прийняла постриг і пішла з дому.
Побоюючись того, що батько кинеться на її пошуки в жіночий монастир, свята пішла в чоловічий, назвавши себе євнухом Ізмарагдом. У монастирі Євфросинія провела 38 років.
Усі ці роки її батько спілкувався з євнухом Ізмарагдом, не знаючи, що насправді це його донька. Лише перед смертю Євфросинія відкрила чоловікові правду. Він поховав доньку, роздав майно бідним і прийняв чернецтво.
Крім того, 25 вересня за новим стилем відзначають день пам’яті святого і чудотворця преподобного Сергія Радонезького. Святий вважається покровителем учнів і всіх стражденних.
В описі його життя йдеться про те, що вчився він доволі погано, але одного разу зустрів старця, поспілкувався з ним і помолився, після чого навчання йому давалося набагато краще. Він також відомий низкою чудесних зцілень.
Хто святкує день ангела 25 вересня 2023 року
Сьогодні свій день ангела святкує Єфросинія, а також Сергій, Євгеній, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман і Герман.
Що не можна робити 25 вересня 2023 року
25 вересня не можна заздрити, сваритися, лихословити. Також заборонено лінуватися і байдикувати.
Крім того, не можна піднімати з підлоги знайдені речі. Їсти куряче м’ясо і яйця також заборонено, оскільки Сергій Радонезький вважався їхнім покровителем.
Що можна робити сьогодні, 25 вересня
25 вересня варто звернутися в молитві до святої Євфросинії Олександрійської. Зазвичай у неї просять про зцілення, а також допомоги в ухваленні рішень.
У чудотворця Сергія Радонезького просять допомоги в навчанні та вирішенні складних ситуацій.
Також за старих часів наші предки цього дня солили капусту і пекли з неї пиріжки, пригощаючи ними всіх рідних або гостей.
Народні прикмети на 25 вересня 2023 року
- Якщо сьогодні ясний і сонячний день, то гарна погода буде ще тривалий час.
- Якщо чути грім, то осінь буде теплою, а ось злива – до затяжної зими.
- Дерева вже без листя – зима прийде рано.
- Якщо вітер із Півночі – зима буде холодною.
- Заморозки – до гарного врожаю наступного року.