В понедельник, 25 сентября, отмечают несколько праздников. На эту дату приходится Всемирный день фармацевта и день памяти святой Евфросинии Александрийской.

Какие праздники отмечают 25 сентября 2023 года, что нельзя делать в этот день и какие приметы существуют — читайте далее.

Какой церковный праздник 25 сентября 2023 года

Как мы уже писали выше, верующие чтят память святой Евфросинии Александрийской. По юлианскому календарю дата праздника приходится на 8 октября, однако по новому стилю — на 25 сентября.

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Святая жила в V веке в Александрии Египетской. Ее родители были богатыми и знатными людьми, которые в 18 лет хотели выдать дочь замуж. Сама Евфросиния желала стать монахиней, а потому втайне от близких приняла постриг и ушла из дома.

Опасаясь того, что отец кинется на ее поиски в женский монастырь, святая пошла в мужской, назвав себя евнухом Измарагдом. В монастыре Евфросиния провела 38 лет.

Все эти годы ее отец общался с евнухом Измарагдом, не зная, что на самом деле это его дочь. Лишь перед смертью Евфросиния открыла мужчине правду. Он похоронил дочь, раздал имущество бедным и принял монашество.

Кроме того, 25 сентября по новому стилю отмечают день памяти святого и чудотворца преподобного Сергея Радонежского. Святой считается покровителем учащихся и всех страждущих.

В описании его жития говорится, что учился он довольно плохо, но однажды встретил старца, пообщался с ним и помолился, после чего обучение ему начало даваться намного легче. Он также известен рядом чудесных исцелений.

Кто празднует день ангела 25 сентября 2023 года

Сегодня свой день ангела празднует Ефросиния, а также Сергей, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман и Герман.

Что нельзя делать 25 сентября 2023 года

25 сентября нельзя завидовать, ссориться, сквернословить. Также запрещено лениться и бездельничать.

Кроме того, нельзя поднимать с пола найденные вещи. Есть куриное мясо и яйца также запрещено, поскольку Сергей Радонежский считался их покровителем.

Что можно делать сегодня, 25 сентября

25 сентября стоит обратиться в молитве к святой Евфросинии Александрийской. Обычно у нее просят об исцелении, а также о помощи в принятии решений.

У чудотворца Сергея Радонежского просят помощи в учебе и разрешении сложных ситуаций.

Также в старину наши предки в этот день солили капусту и пекли из нее пирожки, угощая ими всех родных или гостей.

Народные приметы на 25 сентября 2023 года