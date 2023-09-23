У суботу, 23 вересня 2023 року, на українців чекає кілька свят: на цей день припадає осіннє рівнодення, а віряни вшановуватимуть пам’ять священномучениці Іріади Олександрійської та святкуватимуть зачаття Іоанна Предтечі.

Які свята припадають на 23 вересня 2023 року, що не можна робити у цей день та про головні прикмети – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

23 вересня 2023 року: яке церковне свято

Сьогодні віряни відзначають зачаття Іоанна Предтечі. Це свято має дуже цікаву історію і зародилося ще у V столітті: у Палестині жив священник Захарія разом зі своєю дружиною Єлисаветою. Хоч подружжя дотримувалось усіх правил Господа, ніяк не могло зачати дитину.

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Якось Захарія пішов у храм Єрусалимський, де побачив ангела Божого, який стояв праворуч кадильного жертовника. Ангел звернувся до чоловіка та запевнив, що його молитва вислухана й почута, і що найближчим часом дружина Захарії завагітніє.

Ангел також сказав, що подружжя назве хлопчика Іоанн. Захарія не повірив ангелу, за що той покарав чоловіка німотою. Коли слова ангела справдилися і Єлисавета народила Іоанна, Захарія знову зміг говорити.

Відтоді започаткувалося свято на честь зачаття пророка Іоанна Предтечі, названого також Хрестителем.

Хто святкує день ангела 23 вересня 2023 року

23 вересня свої іменини святкують чоловіки з імʼям Андрій, Євген, Климент, Павло, Петро та Іван.

До речі, якщо сьогодні у вас народився малюк, цілком доречно буде назвати хлопчика одним з цих імен. Дівчинку, народжену 23 вересня, можна назвати Анна, Єфросинія, Пульхерія чи Тетяна.

Що не можна робити 23 вересня 2023 року

Наші предки вірили, що цього дня заборонено:

хвалити будь-кого, адже можна наслати на людину біди;

думати про свої невдачі, інакше ваші думки швидко матеріалізуються і справдяться;

працювати;

прибирати;

виконувати будь-яку хатню роботу;

вживати алкогольні напої.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні сприятливий день для відвідування лікаря. Можна йти лікувати зуби, здавати аналізи, проходити медичний огляд чи починати лікування.

Також 23 вересня – вдалий день для любовних справ. Якщо вам давно хтось подобається – не баріться, варто зробити перший крок.

А ще можна починати готувати оселю до перших холодів: варто почати утеплювати будинок, заготовлювати дрова тощо.

Крім того, наші предки 23 вересня святкували день горобини. Ця ягода вважається сильним оберегом від будь-яких злих духів та хвороб. Тому раніше ставили гілочку горобини з ягодами біля порога чи підвіконня, аби вона захищала оселю.

Зверніть увагу на погоду: народні прикмети на 23 вересня