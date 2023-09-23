В субботу, 23 сентября 2023 года, украинцев ждет несколько праздников: на этот день приходится осеннее равноденствие, а верующие будут чтить память священномученицы Ириады Александрийской и праздновать зачатие Иоанна Предтечи.

Какие праздники приходятся на 23 сентября 2023 года, что нельзя делать в этот день и о главных приметах — читайте в материале Фактов ICTV.

23 сентября 2023 года: какой церковный праздник

Сегодня верующие отмечают зачатие Иоанна Предтечи. Этот праздник имеет очень интересную историю и зародился еще в V веке: в Палестине жил священник Захария вместе со своей женой Елисаветой. Хотя супруги следовали всем правилам Господа, никак не могли зачать ребенка.

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Как-то Захария пошел в храм Иерусалимский, где увидел ангела Божьего, который стоял справа от кадильного жертвенника. Ангел обратился к мужчине и заверил, что его молитва выслушана и услышана, и что в ближайшее время жена Захарии забеременеет.

Ангел также сказал, что пара назовет мальчика Иоанн. Захария не поверил ангелу, за что тот наказал мужчину немотой. Когда слова ангела исполнилось и Елисавета родила Иоанна, Захария снова смог говорить.

С того времени берет начало праздник в честь зачатия пророка Иоанна Предтечи, названного также Крестителем.

Кто празднует День ангела 23 сентября 2023 года

23 сентября свои именины празднуют мужчины с именем Андрей, Евгений, Климент, Павел, Петр и Иван.

Кстати, если сегодня у вас родился малыш, вполне уместно будет назвать мальчика одним из этих имен. Девочку, рожденную 23 сентября, можно назвать Анна, Ефросинья, Пульхерия или Татьяна.

Что нельзя делать 23 сентября 2023 года

Наши предки верили, что в этот день запрещено:

хвалить кого-то, ведь можно наслать на человека беды;

думать о своих неудачах, иначе ваши мысли быстро материализуются и сбудутся;

работать;

убирать;

выполнять любую домашнюю работу;

употреблять алкогольные напитки.

Что можно делать сегодня

Сегодня благоприятный день для посещения врача. Можно идти лечить зубы, сдавать анализы, проходить медицинский осмотр или начинать лечение.

Также 23 сентября — удачный день для любовных дел. Если вам давно кто-то нравится — не мешкайте, стоит сделать первый шаг.

А еще можно начинать готовить дом к первым холодам: стоит начать утеплять дом, заготавливать дрова и тому подобное.

Кроме того, наши предки 23 сентября праздновали день рябины. Эта ягода считается сильным оберегом от любых злых духов и болезней. Поэтому раньше ставили веточку рябины с ягодами у порога или подоконника, чтобы она защищала дом.

Обратите внимание на погоду: народные приметы на 23 сентября