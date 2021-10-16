З ініціативи ООН 16 жовтня відзначають Всесвітній день продовольства та Всесвітній день хліба.
Також сьогодні День анестезіолога. Цього дня у 1846 році американський лікар Вільям Мортон вперше продемонстрував успішне застосування анестезії для загального наркозу.
Також у лікарському середовищі 16 жовтня варто вітати алергологів та імунологів. У цей день відзначається День алерголога.
Щорічно 16 жовтня відзначається День шефа. У цей день заведено вітати керівників колективів на всіх рівнях. Спочатку День боса зародився в США. Ще у 1958 році Патриція Хароскі, яка працювала секретарем в компанії State Farm Insurance Company, запропонувала заснувати нове свято, присвячене вшануванню керівника. Через чотири роки свято заснували офіційно у штаті Іллінойс (США). Потім його популярної зросла, і День шефа почали святкувати в багатьох країнах світу.
Прикмети на 16 жовтня
- Миші риють нори на південь – до холодної зими.
- Галки збираються зграями – до ясного дня.
- Низькі темні хмари віщують снігопад.
Що не можна робити 16 жовтня 2021:
- У цей день не можна сперечатися і конфліктувати.
- Також не потрібно звертатися за допомогою, якщо не хочете в майбутньому зіткнутися з проблемами.
- Не можна критикувати керівництво.