З ініціативи ООН 16 жовтня відзначають Всесвітній день продовольства та Всесвітній день хліба.

Також сьогодні День анестезіолога. Цього дня у 1846 році американський лікар Вільям Мортон вперше продемонстрував успішне застосування анестезії для загального наркозу.

Також у лікарському середовищі 16 жовтня варто вітати алергологів та імунологів. У цей день відзначається День алерголога.

Щорічно 16 жовтня відзначається День шефа. У цей день заведено вітати керівників колективів на всіх рівнях. Спочатку День боса зародився в США. Ще у 1958 році Патриція Хароскі, яка працювала секретарем в компанії State Farm Insurance Company, запропонувала заснувати нове свято, присвячене вшануванню керівника. Через чотири роки свято заснували офіційно у штаті Іллінойс (США). Потім його популярної зросла, і День шефа почали святкувати в багатьох країнах світу.

Прикмети на 16 жовтня

Миші риють нори на південь – до холодної зими.

Галки збираються зграями – до ясного дня.

Низькі темні хмари віщують снігопад.

Що не можна робити 16 жовтня 2021: