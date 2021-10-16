Традиційно 16 жовтня в Україні відзначають День анестезіолога. Сьогодні варто привітати всіх спеціалістів своєї справи, які щодня рятують людей від болі та страждань.

Анестезіологом та реабілітологам варто побажати успішної медичної практики, відсутності летальних випадків та дружного трудового колективу.

З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем анестезіолога у листівках та СМС.

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Вітаю з професійним святом, з Днем анестезіолога! Бажаю величезних успіхів у роботі та особистому житті, щоденної удачі, міцного здоров’я і, щоб життя було без болю і розладів!

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Без анестезії операцій не буває,

Анестезіолог знеболити допомагає,

Щоб нічого у пацієнта не боліло –

Анестезіолог справу зробить вміло!

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З Всесвітнім днем анестезіолога! Бажаю бути вірним щитом від болю для пацієнтів і найдорожчою людиною для своєї родини. Удачі в роботі і тільки позитивних результатів, достатку в кишені, посмішки на обличчі, радості й щастя в кожному дні!

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З Днем анестезіолога! Ти щодня рятуєш людей від болісних страждань під час операцій, а також допомагаєш пацієнтам одужати з позитивним настроєм. Дякуємо за роботу! Довгих і благополучних років життя, сімейного щастя і успіху на роботі.



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Вітаю з Днем анестезіолога! Бажаю сил, удачі і міцного здоров’я. Знаю, що пацієнти, довіряючи тобі свої життя, отримують найкращого анестезіолога у світі. Нехай все йде найкращим чином для тебе. Нехай поруч буде рідні люди і надійні друзі!

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Варто зауважити, що дата свята вибрана невипадково. Саме 16 жовтня 1846 року американський хірург і стоматолог Вільям Томас Грін Мортон вперше публічно продемонстрував успішне застосування анестезії.

Під час видалення зуба він застосував ефірний наркоз і позбавив пацієнта пекельного болю. Незабаром винахід запатентували і завдяки йому були врятовані мільйони людських життів.

Професія анестезіологів є надзвичайно важливою і складною. Саме вони під час операції відповідають за всі процеси життєзабезпечення організму.