По инициативе ООН 16 октября отмечают Всемирный день продовольствия и Всемирный день хлеба.
Также сегодня День анестезиолога. В этот день в 1846 году американский врач Уильям Мортон впервые продемонстрировал успешное применение анестезии для общего наркоза.
Также во врачебной среде 16 октября стоит поздравлять аллергологов и иммунологов. В этот день отмечается День аллерголога.
Ежегодно 16 октября отмечается День шефа. В этот день принято поздравлять руководителей коллективов на всех уровнях. Изначально День боса зародился в США. Еще в 1958 году Патриция Хароски, которая работала секретарем в компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию руководителя. Спустя четыре года праздник учредили официально в штате Иллинойс (США). Затем его популярной возросла, и День шефа начали праздновать во многих странах мира.
Приметы на 16 октября
- Мыши роют норы на юг – к холодной зиме.
- Галки собираются стаями – к ясному дню.
- Низкие темные облака предвещают снегопад.
Что нельзя делать 16 октября 2021:
- В этот день нельзя спорить и конфликтовать.
- Также не нужно обращаться за помощью, если не хотите в будущем столкнуться с проблемами.
- Нельзя критиковать начальство.