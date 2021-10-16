По инициативе ООН 16 октября отмечают Всемирный день продовольствия и Всемирный день хлеба.

Также сегодня День анестезиолога. В этот день в 1846 году американский врач Уильям Мортон впервые продемонстрировал успешное применение анестезии для общего наркоза.

Также во врачебной среде 16 октября стоит поздравлять аллергологов и иммунологов. В этот день отмечается День аллерголога.

Ежегодно 16 октября отмечается День шефа. В этот день принято поздравлять руководителей коллективов на всех уровнях. Изначально День боса зародился в США. Еще в 1958 году Патриция Хароски, которая работала секретарем в компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию руководителя. Спустя четыре года праздник учредили официально в штате Иллинойс (США). Затем его популярной возросла, и День шефа начали праздновать во многих странах мира.

Приметы на 16 октября

Мыши роют норы на юг – к холодной зиме.

Галки собираются стаями – к ясному дню.

Низкие темные облака предвещают снегопад.

Что нельзя делать 16 октября 2021: