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Всемирный день продовольствия: какой праздник 16 октября

16 октября 2021, 08:17 Юлія Клєцова
Всемирный день продовольствия: какой праздник 16 октября

По инициативе ООН 16 октября отмечают Всемирный день продовольствия и Всемирный день хлеба.

Также сегодня День анестезиолога. В этот день в 1846 году американский врач Уильям Мортон впервые  продемонстрировал успешное применение анестезии для общего наркоза.

Также во врачебной среде 16 октября стоит поздравлять аллергологов и иммунологов. В этот день отмечается День аллерголога.

Ежегодно 16 октября отмечается День шефа. В этот день принято поздравлять руководителей коллективов на всех уровнях. Изначально День боса зародился в США. Еще в 1958 году Патриция Хароски, которая работала секретарем в компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию руководителя. Спустя четыре года праздник учредили официально в штате Иллинойс (США). Затем его популярной возросла, и День шефа начали праздновать во многих странах мира.

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Приметы на 16 октября

  • Мыши роют норы на юг – к холодной зиме.
  • Галки собираются стаями – к ясному дню.
  • Низкие темные облака предвещают снегопад.

Что нельзя делать 16 октября 2021: 

  • В этот день нельзя спорить и конфликтовать.
  • Также не нужно обращаться за помощью, если не хотите в будущем столкнуться с проблемами.
  • Нельзя критиковать начальство.
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