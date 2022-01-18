Китайский Новый год 2022: традиции и обычаи

1 января — день, который официально считают началом нового года. Но в Китае все немного по-другому: так, китайский Новый год (или, в дословном переводе, Праздник весны) принято отмечать на второе новолуние после зимнего солнцестояния, поэтому дата варьируется из года в год.

Новый год по китайскому календарю 2022 (год Черного Водяного Тигра) наступит 1 февраля. Отмечать его начнут накануне — 31 января, а завершением празднования китайского Нового года 2022 станет Праздник фонарей 15 февраля.

Китайцы с большим трепетом относятся к Новому году, чтят память предков и традиции.

Китайский Новый год: традиции и суеверия

Разнообразных традиций на китайский Новый год существует много. Первым делом нужно заняться уборкой дома. Считается, что так мы как очищаем себя и свое жилье от любого негатива и неудач, так и притягиваем счастье и благополучие.

Сделать это нужно заранее, а не в канун Нового года, когда запрещается даже шить и стирать вещи. А также нежелательно убираться и мыть голову в первые дни года, чтобы не смыть везение, которое мы старались к себе привлечь.

Также необходимо отправиться за покупками: подарками для близких людей, украшениями для дома и новыми предметами гардероба. Тигр особенно обрадуется обновкам и избавлению от некоторых старых вещей.

Вся семья собирается на ужин воссоединения, а на праздничном столе традиционно появляются блюда из свинины, птицы и рыбы. Не обходятся и без десерта: популярной сладостью на Новый год является печенье няньгао.

Представить свой праздничный стол китайцы не могут и без пельменей (они могут быть как овощными, так и мясными). Они, как и другие блюда круглой формы, ассоциируются с луной, а ведь не зря неофициальное название праздника — Лунный Новый год.

Нежелательно рано отходить ко сну, чтобы не пропустить начало нового года и не проворонить свое счастье.

Детям по традиции дарят красные конверты (хунбао), в которые кладут деньги. В Китае нечасто дарят поздравительные открытки, ведь такой конвертик уже является пожеланием удачи и счастья.

В Праздник фонарей принято зажигать фонарики, показывать традиционные представления и лакомиться танъюань — вареными шариками из клейкой рисовой муки.

На Новый год, так же как и в нашей стране, принято зажигать фейерверки. Но не столько для красоты, сколько для отпугивания нечисти. Это связано с мифом о чудище Нянь, которое приходит в новогодние праздники, чтобы уничтожить все припасы и урожай, а иногда и местных жителей, в особенности детей. Считается, что Нянь боится красного. По этой причине в новогоднюю пору китайцы традиционно украшают дома красными фонариками.

В год Тигра изображения этого сильного животного размещаются на входной двери, чтобы призвать счастье и выгнать из дома болезни и негатив. Он не любит ярких принтов в одежде, поэтому можно нарядиться в красный и золотистый цвета, подобрать украшения для дома в этих оттенках, что также поможет прогнать нечисть из вашего жилища.

Для празднования китайского Нового года 2022 постарайтесь приготовить как можно больше блюд, ведь символ года не откажется от вкусной и разнообразной еды. А еще он мясоед, поэтому сделайте упор на мясные блюда (но избегайте говядины), а вот лакомства из рыбы лучше приберегите для другого праздника.

Нередко в Китае в год Тигра можно было встретить детей в шапках с мордочкой символа года, чтобы они были такими же храбрыми и смелыми, как он. Вы также можете “перевоплотиться” в Тигра или нарядить так детей. Если же такие костюмы вам не по душе, предлагаем просто разместить в доме фигурки, игрушки в виде тигра и картинки с его изображением, чтобы привлечь счастье, деньги и благополучие.

Важно помнить, что на Новый год нельзя брать кредиты и ввязываться в долги, а также выпивать большое количество алкоголя. Тигр это не оценит.

Если Тигра задобрить и отметить праздник в соответствии с традициями, то он обязательно станет верным покровителем, помощником и защитником в 2022 году.