День святого Валентина – всесвітнє свято для всіх закоханих. Цього дня кожен висловлює почуття до своєї другої половинки й зробити це можна будь-яким способом. Особливо сміливі 14 лютого готові зробити навіть пропозицію – магія свята до цього привертає.

Якщо ви хочете зробити цей момент незабутнім і маєте мало ідей, з цим може допомогти старий добрий кінематограф. Уявити та відчути себе однією із зірок Голлівуду цілком можливо.

Факти ICTV пропонують 5 оригінальних ідей для пропозиції руки та серця з популярних та романтичних кінострічок.

Красуня

У фільмі Геррі Маршалла представлена одна із найвідоміших сцен освідчення в історії кінематографу.

У ній головний герой Едвард (Річард Гір) приїжджає до будинку Вівіан (Джулія Робертс) на білому авто з відкритим люком. З букетом троянд у зубах він лізе пожежними сходами та зізнається дівчині у коханні. Втім, такий крок дуже затратний і далеко не кожному по кишені. До того ж головний герой не мав фінансових проблем.

— Ласкаво просимо до Голлівуду! Про що ти мрієш? Всі приходять сюди, це Голлівуд, країна мрій. Деякі мрії збуваються, деякі ні, але продовжуй мріяти – це Голлівуд. Завжди час мріяти, тому продовжуй, – закінчується такими словами фільм.

10 причин моєї ненависті

У цій стрічці надзвичайно чуттєвим є жест головної героїні Кет (Джулія Стайлз), яка перед усім класом зі слізьми на очах читає свій вірш про те, як “ненавидить” Патріка (Хіт Леджер).

Втім, значно ексцентричнішою та більш видовищною є витівка самого Патріка, який на очах усієї школи виконує Can’t Take My Eyes Off You. І хоча за сюжетом герой лише починає закохуватися у героїню, менш романтичним епізод від цього не стає. Чудовий варіант для тих, хто не боїться заявити про свої почуття усьому світові.

Заміж у високосний рік

Хто з дівчат не мріяв отримати пропозицію на вершині величезної скелі із приголомшливим видом на океан? Щоправда, зараз із втіленням цієї ідеї можуть виникнути проблеми на тлі всесвітньої пандемії.

Головна героїня стрічки Анна (Емі Адамс) під час своєї поїздки до Ірландії, щоб зробити пропозицію хлопцю, закохується у місцевого шинкаря Деклана (Меттью Гуд).

За класичним сценарієм романтичних комедій все обертається з ніг на голову. У фіналі вона зізнається у коханні Деклану, а той стає на одне коліно та робить дівчині пропозицію.

— От уже не думала, що побачу тебе на одному коліні, – швидко реагує Анна. — Що ти відповіси, Анно з Бостона? – запитує Деклан.

Звичайно, вона скаже Так. У такому місці просто неможливо відмовити.

Реальне кохання

Однією з найвідоміших сцен стрічки Річарда Кертіса є момент, в якому безнадійно закоханий у дружину свого найкращого друга Марк (Ендрю Лінкольн) зізнається Джульєт (Кіра Найтлі) у коханні на порозі її будинку.

Він зробив це за допомогою табличок. На одному з листів написано: Для мене ти ідеал. Чудовий та оригінальний варіант. Він підійде для тих, хто не готовий висловлювати свої почуття словами, але хоче їх донести до своєї другої половинки.

Джульєт не в силах встояти перед таким жестом, ніжно цілує Марка.

Освідчення

Героїня Сандри Баллок – надмірний канадський бос Маргарет, якій світить депортація, якщо вона не знайде спосіб легально залишитися у країні, приміром вийти заміж.

“Щасливчиком” стає її помічник Ендрю (Раян Рейнолдс), якому вона загрожує звільненням у разі відмови. Спершу він відмовляється і Маргарет доводиться робити йому пропозицію на колінах просто посеред вулиці.

У фіналі фіктивні закохані по-справжньому закохуються один в одного і тепер черга опускатися на одне коліно належить Ендрю, який робить це в офісі перед усіма працівниками.

2022 року День святого Валентина припадає на понеділок – попри карантин, українці зможуть відсвяткувати день закоханих весело та цікаво. Факти ICTV також розповідали про історію цього свята.