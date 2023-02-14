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День святого Валентина: лучшие поздравления в СМС

14 февраля 2023, 08:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Цветы

День святого Валентина — праздник всех влюбленных. Ежегодно он отмечается 14 февраля, и в 2023 году этот день приходится на вторник.

В этот праздник крайне важно заявить о своей любви — это можно сделать кучей разных способов. Среди них — поздравить милым стихом, открыткой, или даже теплыми пожеланиями в прозе.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем святого Валентина в СМС, которые порадуют близких даже на расстоянии.

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***

С Днем святого Валентина
Поздравляю я тебя!
Человек пусть твой любимый
Будет рядышком всегда.

***

В День влюбленных я желаю
Нежной, преданной любви.
Чтобы счастья, и без края,
Чувств взаимных, теплоты.

***

С днем влюбленных поздравляю,
Утонуть в любви желаю,
Валентинку получить
И о грусти позабыть.

***

С днем святого Валентина!
Желаю счастья, позитива,
И чтоб вторая половина,
Чаще на руках носила!

***

С Днем святого Валентина!
Пусть любовь ярче рубина
Светом счастья засияет,
Пусть она границ не знает!

***

Февраль уже подходит к концу — украинцев готова встречать весна. Март приготовил много различных праздников, в том числе и церковных. Ознакомиться с полным календарем праздников марта 2023 можно на Фактах ICTV.

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Теги
День святого Валентина Привітання Поздравления с праздниками
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