День святого Валентина — праздник всех влюбленных. Ежегодно он отмечается 14 февраля, и в 2023 году этот день приходится на вторник.

В этот праздник крайне важно заявить о своей любви — это можно сделать кучей разных способов. Среди них — поздравить милым стихом, открыткой, или даже теплыми пожеланиями в прозе.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем святого Валентина в СМС, которые порадуют близких даже на расстоянии.

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С Днем святого Валентина

Поздравляю я тебя!

Человек пусть твой любимый

Будет рядышком всегда.

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В День влюбленных я желаю

Нежной, преданной любви.

Чтобы счастья, и без края,

Чувств взаимных, теплоты.

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С днем влюбленных поздравляю,

Утонуть в любви желаю,

Валентинку получить

И о грусти позабыть.

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С днем святого Валентина!

Желаю счастья, позитива,

И чтоб вторая половина,

Чаще на руках носила!

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С Днем святого Валентина!

Пусть любовь ярче рубина

Светом счастья засияет,

Пусть она границ не знает!

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Февраль уже подходит к концу — украинцев готова встречать весна. Март приготовил много различных праздников, в том числе и церковных. Ознакомиться с полным календарем праздников марта 2023 можно на Фактах ICTV.