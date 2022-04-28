У 2022 році день поминання померлих Радониця припадає на 3 травня — дев’ятий день після святкування Великодня.

Вважається, що на Радоницю (яка ще має назву Проводи, Червона гірка, Гробки) душі померлих радіють, оскільки про них згадують близькі люди. Згідно з традиціями, цього дня потрібно ходити на цвинтар.

Оскільки Радониця завжди припадає на будній день, то українці ходять на цвинтар переважно у неділю перед нею чи після. Однак є регіони, які відзначають Проводи у понеділок чи вівторок. Тож виходить, що в більшості українських міст поминальний день зроблять 1 травня.

Як провести Радоницю у воєнний час – читайте в матеріалі.

Традиції на Радоницю

Радониця – це ніби частування близьких померлих пасхальною їжею, яку варто залишити біля пам’ятника чи хреста. Цього дня туди потрібно нести квіти, паски, цукерки, печиво та крашанки. Так кожен, хто проходитиме повз, зможе згадати покійного. Також частину їжі можна віддати тим, хто цього потребує.

Проводи бажано розпочинати в храмі, подавши записку за упокій, а на цвинтарі прочитати молитву чи звернутися про себе до тих, хто пішов.

Заборони на Радоницю

Не можна сумувати, плакати і бути в глибокій скорботі.

Не можна залишати на могилах цигарки, чарки з горілкою чи поливати нею могили.

Не можна влаштовувати на цвинтарях застілля та напиватися.

Не варто виконувати домашню роботу – прати, прибирати, шити.

Не можна займатися городом та садом.

Заборонено лаятись, кричати та обманювати.

Вагітним жінкам цвинтар краще не відвідувати.

Як працюватимуть цвинтарі у регіонах України

Через активні бойові дії та небезпеку мінування в більшості міст України відвідування кладовищ на поминальні дні заборонили. До того ж велике скупчення людей може бути небезпечним.

Так, наприклад, киян попросили не йти на кладовища, оскільки є зафіксовані факти обстрілу їхніх територій. Українцям рекомендують перенести візит до безпечнішої ситуації у столиці.

У Чернігові для відвідування закрили центральний міський цвинтар Яцево. У Харкові заборонили відвідувати кладовища №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Сосни, Польський меморіал.

У Сумах сходити на могили можна, проте рекомендують бути дуже уважними та акуратними. У Львові, Кременчуці, Рівному та Тернополі цвинтарі можна відвідувати в поминальні дні без обмежень.

У Дніпрі та Вінниці доступ до міських кладовищ обмежувати також не будуть.

Чи варто йти на цвинтар на Радоницю

Незважаючи на те, що в більшості регіонів кладовища попросили не відвідувати, все одно знайдуться ті, хто це зробить. Проте з погляду безпеки, візит до могил близьких краще все ж таки відкласти.

Чому похід на цвинтар на Радоницю може бути небезпечним, розповів в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олександр Мусієнко.

– РФ не припиняє агресію, особливо в тих місцевостях, де були інтенсивні бойові дії чи поруч із ними, зокрема це Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області. Варто утриматися від походу на цвинтар, – сказав він.

За словами Мусієнка, в місцях, де були бойові дії, можуть залишатися снаряди, що не розірвалися, чи інші вибухонебезпечні предмети, . Ба більше, можуть бути сюрпризи у вигляді розтяжок, замінованої території.

– Фіксувалося багато випадків, коли російські снаряди чи ракети потрапляли на цвинтарі. Це було у Харкові та в деяких інших місцях. На жаль, наш супротивник не визнає нічого святого, – зазначив експерт.

Він нагадує, що російські загарбники воюють не лише з військовими, а й з мирним населенням. Тому треба знати, що скупчення людей – потенційна ціль.

– Ми бачимо обстріли ракетами українських міст, які не припиняються. Звісно, ​​працює ППО, але ризики залишаються. Краще залишитися вдома та згадати померлих цього року в своїх думках, молитвах, а на цвинтарі піти тоді, коли буде безпечніше, – підсумував Мусієнко.

Чи можна згадати померлих вдома

Настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Олександр Дедюхін в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV сказав, що поминати тих, хто пішов, найкраще молитвою. Традиція ходити на кладовища, замовляти панахиди, молитися за рідних – чудова, проте у воєнний час від цього можна утриматися. Особливо стосується територій, де були чи є активні бойові дії.

– Московські антихристи спеціально можуть щось зробити, знаючи те, як ми вшановуємо по-християнськи наших померлих. Тому якщо є якась небезпека, утримайтеся від походу на цвинтар, – зазначив настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ.

Він додав, бажано провести панахиду в храмі, а якщо його немає поряд, спробувати замовити дистанційно. Також Олександр Дедюхін сказав, треба пам’ятати головне – Христос воскрес, і ми, коли поминаємо померлих, чекаємо, що разом із ними будемо у воскресінні.