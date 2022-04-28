В 2022 году день поминовения усопших Радоница приходится на 3 мая — девятый день после празднования Пасхи.

Считается, что на Радоницу (которая еще называется Проводы, Красная горка, Гробки) души усопших радуются, поскольку о них вспоминают близкие люди. Следуя традициям, в этот день нужно ходить на кладбище.

Поскольку Радоница всегда приходится на будний день, то украинцы ходят на кладбище в основном в воскресенье перед ней или после. Однако есть регионы, которые отмечают Проводы в понедельник или вторник. Поэтому выходит, что в большинстве украинских городов поминальный день сделают 1 мая.

Как провести Радоницу в военное время — читайте в материале.

Традиции на Радоницу

Радоница — это некое угощение близких умерших пасхальной едой. В этот день туда нужно нести цветы, паски, конфеты, печенье и крашанки. Пищу стоит оставить у памятника или хреста. Таким образом каждый, кто будет проходить мимо, сможет помянуть усопшего. Также часть еды можно отдать тем, кто в этом нуждается.

Проводы желательно начать в храме, подав записку за упокой, а на кладбище прочитать молитву или обратиться про себя к ушедшим.

Запреты на Радоницу

Нельзя грустить, плакать и быть в глубокой скорби.

Нельзя оставлять на могилах сигареты, рюмки с водкой или поливать ей могилы.

Нельзя устраивать на кладбищах застолья и напиваться.

Не следует выполнять домашнюю работу – стирать, убирать, шить.

Нельзя заниматься огородом и садом.

Запрещено ругаться, кричать и обманывать.

Беременным женщинам кладбище лучше не посещать.

Как будут работать кладбища по регионам Украины

Из-за активных боевых действий и опасности минирования в большинстве городов Украины запретили посещение кладбищ на поминальные дни. К тому же большое скопление может быть опасным.

Так, например, киевлян попросили не идти на кладбища, поскольку есть зафиксированные факты обстрелов их территорий. Украинцам рекомендуют перенести визит до более безопасной ситуации в столице.

В Чернигове для посещения закрыли центральное городское кладбище Яцево. В Харькове запретили посещать кладбища №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Сосны, Польский мемориал.

В Сумах сходить на могилы можно, однако рекомендуют быть очень внимательными и аккуратными. Во Львове, Кременчуге, Ровно и Тернополе кладбища можно посещать в поминальные дни без ограничений.

В Днепре и Виннице доступ к городским кладбищам ограничивать также не будут.

Стоит ли идти на кладбище на Радоницу

Несмотря на то, что в большинстве регионов кладбища попросили не посещать, все равно найдутся те, кто сделает это. Однако с точки зрения безопасности, визит к могилам близких лучше все же отложить.

Почему поход на кладбище на Радоницу может быть опасным, рассказал в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV военный эксперт Александр Мусиенко.

— РФ не прекращает агрессию, особенно в тех местностях, где были интенсивные боевые действия или рядом с ними, в том числе Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская, Николаевская области. Стоит воздержаться от похода на кладбище, — сказал он.

По словам Мусиенко, в местах, где были боевые действия, могут оставаться неразорвавшиеся снаряды или другие взрывоопасные предметы. Более того, могут быть сюрпризы в виде растяжек, заминированной территории.

— Фиксировалось много случаев, кода российские снаряды или ракеты попадали на кладбища. Это было в Харькове и в некоторых других местах. К сожалению, наш противник не признает ничего святого, — отметил он.

Военный эксперт напомнил, что российские захватчики воюют не только с военными, но и мирным населением. Поэтому нужно знать, что скопление людей — потенциальная цель.

— Мы видим обстрелы ракетами украинских городов, которые не прекращаются. Конечно, работает ПВО, но риски остаются. Лучше остаться дома и вспомнить умерших в этом году в своих мыслях, молитвах, а на кладбище пойти тогда, когда будет более безопасно, — подытожил Александр.

Можно ли помянуть умерших дома

Настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ Александр Дедюхин в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV сказал, что поминать ушедших лучше всего молитвой. Традиция ходить на кладбище, совершать панихиды, молиться за родных — замечательная, однако в военное время от этого можно воздержаться. Особенно касается территорий, где были или есть активные боевые действия.

— Московские антихристы специально могут что-то сделать, зная то, как мы чествуем по-христиански наших умерших. Поэтому если есть какая-то опасность, воздержитесь от похода на кладбище, — отметил настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ.

Он добавил, желательно провести панихиду в храме, а если его нет рядом, то попробовать заказать дистанционно. Также Александр Дедюхин сказал, надо помнить главное — Христос воскрес, и мы, когда поминаем умерших, ждем, что вместе с ними будем в воскрешении.