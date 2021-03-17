День святого Патрика щорічно відзначають 17 березня на честь ірландського святого покровителя Патрика. Цього дня проводять святкові заходи, виконують традиційний ірландський танець кейлі, а також обов’язково вдягають зелений одяг.

Це свято давно популярне не лише на Смарагдовому острові, а й в інших країнах світу, зокрема і в Україні. Згідно з кумедним жартом-легендою, в День святого Патрика кожен може стати ірландцем, якщо захоче.

День святого Патрика традиційно зустрічають у зеленому одязі, оскільки саме цей колір служить символом настання весни та головним знаком Ірландії – трилисником. Також у різних країнах влаштовують масові святкові паради. Цього дня часто можна зустріти людей, одягнених у незвичайні костюми, а також почути гру духових оркестрів з волинками.

За вже усталеним звичаєм, в Україні День святого Патрика зустрічають в ірландських пабах. До народних звичаїв святкування також належить традиція розпивання чарки ірландського віскі.

Однак випити її потрібно за допомогою Чарки Патрика – особливої ​​одиниці виміру напою. Перед тим, як випити склянку зі спиртним, потрібно покласти в неї лист трилисника та осушити. У народі це так і називають – осушити трилисник. Після цього конюшину слід кинути за спину через ліве плече – кажуть, що на щастя. Вважається, що саме Чарка Патрика принесе удачу на весь рік.

Календар свят на 2021 рік

В Україні є декілька неофіційних дат, які важливі для представників різних професій. Згідно з календарем неофіційних свят на 2021 рік, такі дати не відзначають на офіційному рівні, але це не зменшує важливості кожної з них.

Також у 2021 році в Україні відзначатимуть День сміху, День матері, Всесвітній день вишиванки, Міжнародний день дітей, Міжнародний день друзів, Міжнародний день миру, Міжнародний день музики, Всесвітній день тварин, Міжнародний день кіно і низку інших цікавих свят.