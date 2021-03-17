День святого Патрика ежегодно отмечают 17 марта в честь ирландского святого покровителя Патрика. В этот день проводят праздничные мероприятия, исполняют традиционный ирландский танец кейли, а также обязательно носят зеленую одежду.

Этот праздник давно популярен не только на Изумрудном острове, но и в других странах мира, в частности и в Украине. Согласно забавной шутке-легенде, в День святого Патрика каждый может стать ирландцем, если захочет.

День святого Патрика традиционно встречают в зеленой одежде, поскольку именно этот цвет служит символом наступления весны и главным знаком Ирландии — трилистником. Также в разных странах устраивают массовые праздничные парады. В этот день часто можно встретить людей, одетых в необычные костюмы, а также услышать игру духовых оркестров с волынками.

По уже сформировавшемуся обычаю, в Украине День святого Патрика встречают в ирландских пабах. К народным обычаям празднования также относится традиция распития рюмки ирландского виски.

Однако выпить ее нужно при помощи Чарки Патрика — особой единице измерения напитка. Перед тем, как выпить стакан со спиртным, нужно положить в него лист клевера и осушить. В народе это так и называют — осушить трилистник. После этого трилистник следует бросить за спину через левое плечо – говорят, что на счастье. Считается, что именно Чарка Патрика принесет удачу на весь год.

Календарь праздников на 2021 год

В Украине есть несколько неофициальных дат, которые важны для представителей разных профессий. Согласно календарю неофициальных праздников на 2021 год, такие даты не отмечают на официальном уровне, но это не отменяет важности каждой из них.

Также в 2021 году в Украине будут отмечать День смеха, День матери, Всемирный день вышиванки, Международный день детей, Международный день друзей, Международный день мира, Международный день музыки, Всемирный день животных, Международный день кино и ряд других интересных праздников.