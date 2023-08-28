Не за горами 1 сентября — День знаний. Традиционно дети переступят пороги своих школ в более безопасных регионах нашей страны и начнут очный учебный год.

В этот день хочется сделать ученикам праздник, а потому стоит знать, как украсить класс к 1 сентября, поскольку это один из самых простых способов. Интересные идеи собрали Факты ICTV, чтобы вы смогли ими вдохновиться и повторить.

Доска

Один из простых способов — украсить школьную доску. Для многих учеников это не самое любимое место в школе, в особенности — когда к ней вызывает учитель, однако 1 сентября — праздник, а потому тематически украшенная доска будет очень уместной.

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Воздушные шары

Воздушные шарики — это всегда празднично. Способов украсить ими класс — множество.

Шарики можно разместить возле места каждого ученика, просто хаотично по классу или возле доски.

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Парты

Ребенку вдвойне приятно будет сесть за парту 1 сентября, если там его будет ждать какой-то сюрприз или просто красивый декор, который захочется рассматривать.

Например, это может быть коробка в виде конфеты или карандаша, а в ней — сладости или же канцелярские принадлежности. Решать вам.

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В целом, помимо украшения главных атрибутов, можно придать праздничный вид и всему остальному. Например, украсить двери, развешать помпоны по классу или налепить тематические гирлянды по стенам всего помещения.

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К слову, при украшении класса не забудьте учесть возраст детей. Старшеклассникам подойдет что-то более сдержанное.