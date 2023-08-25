1 вересня вже зовсім скоро збере юних школярів в одному місці, де вчителі даватимуть їм важливі для майбутнього життя знання. Початок навчального року може бути святом не тільки для вчителів, а й для дітей. А де свято – там і подарунки.

Ідеї для подарунків першокласнику на 1 вересня – далі в матеріалі.

Набір олівців

Навчання для першокласника може стати справжньою забавою, якщо дозволити дати волю фантазії. Набір різнокольорових олівців допоможе не тільки розфарбувати малюнки, а й показати вчителю свої вміння. Ціни на великі набори починаються від 300 грн.

Ланчбокс

Звичайні лоточки з їжею краще залишити для обідів в офісі – першокласник точно захоче класти яблуко або будь-які інші фрукти в ланчбокс з малюнком супергероя або динозавра. До того ж, вони часто продаються в комплекті з термосами – чудова можливість привчити дитину пити чай або прохолодний сік. У будь-якому разі носити з собою їжу і воду для школяра – гарна ідея. Адже хто знає, як навчатимуться діти з 1 вересня 2023.

Смарт-годинник

Діти часто люблять бути схожими на своїх батьків – це стосується звичок і зовнішнього вигляду. Розумний годинник для найменших учнів допоможе знати місце перебування юного школяра або ж підтримувати з ним зв’язок, коли дитина в школі. Ціни на такі пристрої для дітей починаються від 500 грн.

Настільна лампа

І хоча першокласників не завалюють домашніми завданнями, іноді доводиться посидіти над зошитом. Тут на допомогу приходить лампа для столу – вона дасть змогу з комфортом вирішити прості математичні задачі чи розфарбувати малюнок. Можна взяти з сенсорним керуванням, або лампу, яка змінює колір підсвічування. Ціни на них починаються від 400 грн.

Книжка

Книжки активно використовуються не лише в школах – у кожного з нас є улюблена книжка з дитинства, яку ми з теплом згадуємо. Вона має бути обов’язково з малюнками, і легко читатися – багато тексту не потрібно. Це можуть бути міфи про Стародавній Єгипет, або ж добірка цікавих фактів про все на світі. Хорошу дитячу книжку можна купити від 300 грн.

Також варто подумати, що подарувати вчителю на 1 вересня. Саме час порадувати викладачів, які даватимуть знання нашому майбутньому поколінню.