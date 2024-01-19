Хресне знамення – це ритуальний жест, що практикується вірянами різних християнських конфесій. Також його називають самоблагословенням. Водночас є відмінності між тим, як хрестяться православні та католики.

Факти ICTV отримали ексклюзивні коментарі від священнослужителей, що представляють Православну церкву України та Римо-Католицьку Церкву. Тож пропонуємо дізнатися, як заведено хреститися у різних конфесіях та який символізм має ця духовна й тілесна практика.

Як хрестяться православні

Навіть у тому, як людина складає пальці, є елемент сповідування віри, зазначає ректор Відкритого православного університету, священник ПЦУ Георгій Коваленко.

Зараз дивляться

– Коли людина складає три пальці разом, це віра у Святу Трійцю. Два пальці, що схиляються до долоні, означають два єства Христові – він і Бог, і людина. Також це два Пришестя, яке вже було, і яке буде – пояснює Георгій Коваленко.

Склавши пальці, вірянин спочатку торкається лоба, ніби просить Бога освятити думки. Відтак торкається тіла в районі серця, аби освятити своє життя. Потім торкається правого і лівого плеча, ніби просить сил, розповів священник ПЦУ.

– Хрест – це символ нашого спасіння і символ перемоги над смертю, – додав Георгій Коваленко.

Традиційно ритуальний жест виконується правою рукою, але за потреби можна хреститися і лівою. Хрестяться православні віряни під час богослужінь, під час молитви або коли потребують захисту, а також у храмі чи проходячи повз церкву, відкликаючись на заклик душі.

Як хрестяться католики

Традиції накладати на себе хресне знамення у католицькій церкві мають свої відмінності. Про них розповів єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло.

– Католики хрестяться цілою долонею, бо є пʼять ран Ісуса: рани на руках, на ногах і на серці, бо Ісус мав пробите серце, – розʼяснює Ян Собіло.

Спочатку долоня прикладається до голови, потім до серця, потім до лівого плеча, як до сторони серця, та наприкінці до правого. При цьому священнослужитель уточнив, що в різних регіонах є різні традиції. Тому дехто з католиків хреститься подібно до православних. Крім великого хреста, є ще малий, додає священнослужитель.

– Накладають його люди на початку літургії, коли чують Євангеліє. Малий хрест виконують великим пальцем руки, малюючи невеличкий хрестик на чолі, потім на устах, далі – на серці. Таким чином, я прошу, щоби Ісус освятив мій розум. Те, що я дізнався та почув, я маю змогу проголошувати своїми устами та пережити у своєму серці, – розповів Ян Собіло.

Найголовніше при цьому, щоби знак був свідомий. Якщо раптом при цьому порядок накладання на себе хреста не буде чітко слідувати традиціям чи якомусь стилю, страшного в цьому нічого нема, зауважує Ян Собіло.

Ритуальний жест віряни-католики виконують зранку, коли прокинулися, та завершують день молитвою. Так само люди хрестяться під час літургії та коли хочуть відігнати від себе вплив негативних сил. Також католики хрестяться перед вживанням їжі на знак подяки та проходячи повз храм. Адже там віддають шану Богу і зберігають святі дари – євхаристію, що представлені у хлібі та вині, розʼяснив священнослужитель. Ян Собіло зазначив, що знак хреста супроводжує людину не просто цілий день, а й усе її життя.