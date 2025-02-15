Крестное знамение — это ритуальный жест, практикуемый верующими разных христианских конфессий. Также его называют самоблагословением. При этом есть различия между тем, как крестятся православные и католики.

Факты ICTV получили эксклюзивные комментарии от священнослужителей, представляющих Православную церковь Украины и Римско-Католическую Церковь. Поэтому, предлагаем узнать, как принято креститься в разных конфессиях и какой символизм имеет эта духовная и телесная практика.

Как крестятся православные

Даже в том, как человек складывает пальцы, есть элемент исповедания веры, отмечает ректор Открытого православного университета, священник ПЦУ Георгий Коваленко.

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— Когда человек складывает три пальца вместе, это вера в Святую Троицу. Два пальца, склоняющиеся к ладони, означают два естества Христа — он и Бог, и человек. Также это два Пришествия, которое уже было, и которое будет — объясняет Георгий Коваленко.

Сложив пальцы, верующий сначала касается лба, будто просит Бога освятить мысли. Затем касается тела в районе сердца, чтобы освятить свою жизнь. Затем касается правого и левого плеча, будто просит сил, рассказал священник ПЦУ.

— Крест — это символ нашего спасения и символ победы над смертью, — добавил Георгий Коваленко.

Традиционно ритуальный жест выполняется правой рукой, но при необходимости можно креститься и левой. Крестятся православные верующие во время богослужений, во время молитвы или когда нуждаются в защите, а также в храме или проходя мимо церкви, отзываясь на зов души.

Как крестятся католики

Традиции накладывать на себя крестное знамение в католической церкви имеют свои отличия. О них рассказал епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии Ян Собило.

— Католики крестятся целой ладонью, потому что есть пять ран Иисуса: раны на руках, на ногах и на сердце, потому что у Иисуса было пробито сердце, — разъясняет Ян Собило.

Сначала ладонь прикладывается к голове, потом к сердцу, потом к левому плечу, как к стороне сердца, и в конце к правому. При этом священнослужитель уточнил, что в разных регионах есть разные традиции. Поэтому некоторые из католиков крестится подобно православным. Кроме большого креста, есть еще малый, добавляет священнослужитель.

— Накладывают его люди во время литургии в начале, когда слышат Евангелие. Малый крест выполняют большим пальцем руки, рисуя небольшой крестик на лбу, затем на устах, далее — на сердце. Таким образом, я прошу, чтобы Иисус освятил мой ум. То, что я узнал и услышал, я могу провозглашать своими устами и пережить в своем сердце, — рассказал Ян Собило.

Самое главное при этом, чтобы знак был сознательный. Если вдруг при этом порядок наложения на себя креста не будет четко следовать традициям или какому-то стилю, страшного в этом ничего нет, замечает Ян Собило.

Ритуальный жест верующие-католики выполняют утром, когда проснулись, и завершают день молитвой. Так же люди крестятся во время литургии и когда хотят отогнать от себя влияние негативных сил. Также католики крестятся перед приемом пищи в знак благодарности и проходя мимо храма. Ведь там отдают дань уважения Богу и хранят святые дары — евхаристию, представленные в хлебе и вине, разъяснил священнослужитель. Ян Собило отметил, что знак креста сопровождает человека не просто целый день, но и всю его жизнь.